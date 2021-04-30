香港民意研究所決定由明日（5月1日）起撤出灣仔及數碼港辦公室，重返已擴大的黃竹坑總部。香港民研主席及行政總裁鍾庭耀表示，民研去年僅獲110萬元公眾捐款，比前年大減逾820萬元。

黃竹坑總部兩單位合併

香港民研自前年7月脫離港大、獨立運作， 一直在灣仔辦公室舉行定期記者會，公佈各類民調結果。鍾庭耀今日宣佈，民研將搬離灣仔及數碼港的辦公室，返回已擴大的黃竹坑總部。民研副行政總裁鍾劍華則指，其實灣仔辦公室未滿租約，惟得悉黃竹坑總部旁有空置寫字樓，故決定將兩所單位合併，期望新地方有更大空間舉辦研討會、改善網上設備、有更多綠化設備等。

鍾劍華續指，前年7月1日至去年6月30日期間，民研獲公眾捐款928萬，惟自去年7月1日至今年3月31日，公眾捐款僅110萬。他表示，雖然金額比前年少許多，但感激市民一直以來支持，強調未來會繼續以自負盈虧方式營運，如民研的「我們香港人計劃」會加強與非政府機構、民間組織 、關注團體及專業組織合作，以小型論壇形式發佈數據等，預料以目前營運方式繼續運作，未來半年都能維持目前一星期兩場記招的模式。

鍾庭耀曾考慮接班人

另外，警方於今年1月以協助調查為由，派員到香港民研黃竹坑總部蒐證。鍾劍華透露，法律團隊與律政司的商討已在最後階段，若商討不成功，民研不排除會透過法律聆訊解決。

他指，民研未來會不斷加強保護資料的技術系統，包括將保密資料放上雲端並加強防護系統，此舉除防範黑客外，亦要「防範執法人士，有時候會用啲公權力 ，去令我哋『麻煩』一啲」的行為；他亦不排除未來會將民研資料保存期由3個月縮短至1個月，以保護保密資料。

鍾庭耀則指，有考慮另覓人選接班問題，但明白到香港目前形勢有大量人才流失，現階段不會寄予太大期望有新魄力、新力量的人選接班。被問到目前有甚麼動力讓民研繼續做民調？鍾劍華表示，他心底裏仍「相信人性」；副行政總裁鍾劍華則指，仍期望政權能聽到批評聲音而改善現況，因為「一個不合理的制度可以極度扭曲人性」。

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