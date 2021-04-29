【燒國旗案】

【本報訊】前年9月1日「機場和你塞」期間，東涌游泳池有國旗被燒毀，22歲青年被控串謀侮辱國旗及縱火等四罪受審。辯方早前反對將被告的招認錄影片段呈堂，指他曾遭受警方威逼利誘。被告昨就錄取口供一事自辯，指被捕時在屋外遭警員毆打，卻不敢向家人呼救，「我俾人打，我唔會想我屋企人出嚟被打埋一份」。他並指有警員曾用半小時教他如何作供。法官郭啟安將審視被告的精神科報告，再裁定證供可否呈堂，案件押後5月10日續審。

稱差人用半小時教作供

被告黃卓禮供稱被捕當晚在屋外遭警員打了一拳，曾指感到「好驚」卻不敢呼救，他解釋：「喺嗰個情況，我俾人打，咁我唔會想我屋企人出嚟被打埋一份囉。」

被告又曾在警員記事冊上簽署確認招認內容，他在庭上解釋時帶哭腔謂：「佢搞埋我屋企人嗰時，我唔想屋企人有事，所以佢叫我簽啲咩我都會簽。」

被告稱曾被迫模擬作供約半小時，其間有警員教他作供，包括如何辨認證物。惟他在盤問下承認，一些案發枝節及指爬上旗杆「型啲」、「英雄主義」等供詞，是由他主動作出，這是為了「講佢（警員）最想要嘅答案出嚟」。

被告被控於前年9月1日損壞屬於康文署的閉路電視鏡頭，又與身份不詳的人士公開及故意以沾污或損壞方式侮辱國旗，並用火損壞以橫額及雜物築成的路障，及用火損壞一些水馬。

案件編號:DCCC181/20