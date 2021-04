親建制報章《星島日報》昨(29日)刊登香港大律師公會主席夏博義專訪,指夏博義否認為「反華政客」,並表示《國安法》合法及必須。而網媒Hong Kong Free Press(HKFP)則引述夏博義指,《星島》引述其說法有錯,並已要求《星島》更正。

對於《星島》指夏博義表示《國安法》是必須,HKFP昨引述夏博義回覆指,當時其說法是「有《國安法》是合法且有時是必要的(having a national security law was legitimate and sometimes necessary)」。

其實昨日《星島》刊出夏博義的訪問後,部份建制派已經有反應,例如身兼行政會議成員的民建聯張國鈞,透過社交網站發文,詢問公眾對夏博義的言論有何看法,同時加上「識時務者夏博義」的標籤。

大公文匯繼續發功

至於左報《大公報》和《文匯報》,則未有停止聲討夏博義。《大公報》以A4近乎全版報道《星島》的專訪,標題則為「扮跪低 夏博義死攬大狀公會主席位」,同時A2版又刊出題為「夏博義真的『認錯』?」評論文章。

《文匯報》亦以A7約四分三版報道夏博義,標題為「夏博義語言偽術圖洗底」,當中引述全國政協副主席梁振英引述經濟通的網上調查,指有9成人認為夏博義不是大律師公會主席合適人選。

