本港正逐步受多款變異病毒株來襲。除了早前由外地流入社區的3宗感染南非B.1.1351病毒株個案，理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒的團隊，發現4月已最少有10宗來自印度的輸入個案，帶有印度大規模流行的「雙重變異病毒株」；其中7人更是乘坐4月4日由印度抵港的「疫機」UK6395航班。今次是本港首次發現印度病毒株，幸暫未發現有流入社區的迹象。

事實上，B.1.617「雙重變異病毒株」早於去年12月在當地發現，今年演變出同屬的B.1.617.1病毒株，同時大規模流行。印度現時每日新增超過30萬宗個案，專家相信除了醫療系統瀕臨崩潰，與該病毒株的傳播能力有一定關係。根據全球病毒基因資料庫GISAID，最少17個國家通報發現感染該病毒株的患者。

今年4月4日，由印度新德里抵港的UK6395航班，機上共53名患者先後確診，為本港一年多疫情以來最大班「疫機」。根據衞生防護中心公佈資料，僅小部份患者驗出英國N501Y變異病毒株，其餘大部份人沒驗出變異病毒株。據悉，直至上周初，港方才因應印度情況，嘗試了解「疫機」患者有否感染當地的病毒株。

疫機7乘客帶此毒株 6人無病徵

理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒的團隊，收集患者在公立醫院採集的樣本進行病毒基因分析，確認「疫機」上最少7人感染B.1.617或B.1.617.1「雙重變異病毒株」。這7名患者當中，6人沒有病徵、6人入住西營盤或北角的華美達酒店。團隊亦在4月另外3宗輸入個案裏，找到上述病毒株，累計10宗。

他表示，部份患者的病毒基因雖然高度相似，但相信屬於家庭群組感染，暫時未見到與航班或檢疫酒店交叉感染有關。

病毒株不帶N501Y變異 成港府檢測盲點

為何早前這些個案不被列入「N501Y變異病毒株」個案？據了解最大原因，是B.1.617或B.1.617.1病毒株，本身沒帶有N501Y變異，所以政府不計算在內，可謂檢測上的一個盲點。蕭傑恒稱，兩款病毒株，關鍵的基因變異位置為E484Q及L452R，增加病毒經過人體ACE2受體入侵細胞、躲避人體免疫系統的能力，從而增加傳染能力。

據了解，食物及衞生局將再一次因應蕭傑恒的病毒基因分析，召開記者會講解最新情況。

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