英國《金融時報》引述知情人士消息報道，中國將錄得自1949年後首次出現人口下降，並預計2020年的人口跌破14億。傳媒對中國人口下降的報道似乎非常關心，這個消息很快便被國際傳媒廣為轉載。其實，聯合國早已預測中國人口將會在2027年後開始下降，所以即使提早幾年出現人口萎縮也不是一個令人感到震驚的問題，特別是2020年年初爆發新冠肺炎疫情，對生育方面必會產生負面影響，所以去年中國人口下跌根本是頗合理的。

新冠肺炎對很多人口老化的地區，例如南韓、台灣、香港等的人口增長均帶來強大逆風。根據《日經新聞》報道，2020年南韓和台灣的自然人口（出生人數減死亡人數）分別是32,700和7,900人。至於香港，按統計處的最新人口調查結果是2020年的總人口減少46,500人，當中自然人口跌了6,700人。

2020年是一個天災年，所以不少國家出現人口下降現象，然而，這問題只是暫時性，因為在預期環球疫情於未來一至兩季內明顯好轉的情況下，經濟將會好轉，加上不少準備生兒育女的夫婦會在疫情穩定下來加快「追B」，因此，筆者預期很多國家在未來一至兩年內會出現較快的自然人口增長，這會對整個國家的人口增長帶來短暫的支持。但經過一段短時間「追B」的影響，人口變化始終會回復過往的走勢，特別是人口老化國家是很難逃出人口萎縮的惡果。

二孩政策未見效果

究竟內地會否在2020年出現人口下跌，大家應等待中國官方機構的公佈才下結論。但如果中央未能找出有效的人口政策來刺激人口加快增長，內地的中長遠經濟增長必會受壓，無奈，即使內地於2015年開始推行全面性二孩政策，結果只是提升了2016年出生人口，隨後幾年再次回落，反映採用這個政策來推動出生人數似乎不是太有效。

要將人口放緩或甚至收縮之勢逆轉是一件難度極高之事，因為不少成熟發達國家在過去十多年曾不斷推出刺激生育措施，但始終未能達到預期效果。以瑞典為例，這個北歐國家在家庭政策方面已做得非常好，例如政府為了創造生育誘因，近年大力推動學前教育和價格低廉的託兒服務。另外，瑞典家長（包括父親和母親）在孩子出生後，可以獲得一年半的產後假期，假期中更可以獲得政府支付八成的家庭收入補貼。不過，結果仍未能阻止近年生育率持續下滑的趨勢。

發達和收入持續出現改善的國家均面對人口減少或已經萎縮的問題，但要解決這問題又談何容易，原因是人口和家庭政策涉及大量經濟和非經濟誘因，假若，政府不能對症下藥是不能將這個計時炸彈拆除，但如何制訂有效的人口政策，這真是費煞思量！

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關焯照

經濟學家、冠域商業及經濟研究中心主任