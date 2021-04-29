【擲垃圾桶蓋襲警案】

【本報訊】前年10月1日全港有示威，24歲工程師被控在荃灣荃豐中心行人天橋上，向橋下警員投擲垃圾桶蓋，但沒有擊中，受審後襲警罪成，判監3個月。他早前向高院提上訴尋求推翻定罪，質疑拉錯人，因警員指擲物者戴着頭盔，但工程師若有頭盔保護，被捕時頭部就不應受傷，頭盔也應有血迹。法官張慧玲聆訊時曾質疑，若上訴人戴了頭盔，看來頭不會有裂傷，但昨日她駁回上訴，認為警員認人妥當，上訴人有備而來參加示威，不戴上頭盔並不合理，相信他被制服時頭盔移動，其間受傷。

法官張慧玲聆訊時曾言，上訴人梁文輝被捕時若戴了頭盔，看來頭部不會有裂傷。不過她昨頒判詞解釋，上述只是她聆訊期間的即時反應，詳細考慮後認為被告有戴頭盔。

稱警觀察非「驚鴻一瞥」

判詞指事發時有示威，上訴人身上有頭盔和泳鏡，背包有防毒面具，明顯有備而來。張官不信他示威時不戴頭盔，亦不信他被追捕時會脫下頭盔，裁定他如三個警員指稱，被制服時戴着頭盔。張官指綜合環境證供，頭盔在制服期間必定被移動過，上訴人期間受傷，而傷勢不重兼被頭髮遮蓋，頭盔沒血迹不足為奇。

張官亦指，警員觀察橋上擲物者時間雖短，但非「驚鴻一瞥」，有專注留意，而上訴人的灰色頭盔加黑白泳鏡算是獨特組合。

上訴方亦爭議涉案行為是否襲警，上訴人會否純粹發洩，沒有襲擊意圖。判詞指，警員目睹巨型圓筒形垃圾桶蓋被擲下來，驚恐實屬合理，雖然它跌在警員前方約5米，沒擊中人，但無人能預測它會否着地後繼續滾動。警方當時施放催淚彈和推進驅散示威者，上訴人此時犯案，唯一合理推論是罔顧或蓄意令警員憂慮受到非法武力。

案件編號：HCMA371/20