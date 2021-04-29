【本報訊】再有教師面臨釘牌極刑。於社交媒體創作政治漫畫的中學通識科教師「vawongsir」（黃Sir）昨披露，自去年被匿名投訴指控其公餘時間上載的漫畫不恰當後，教育局裁定他專業失德的投訴成立。據了解，當局信中列舉有問題的漫畫，包括一名男仔被人用左輪手槍射擊並寫上「我只是赤手空拳 你卻荷槍實彈」及時任警察公共關係科高級警司江永祥被畫成鼻子不斷變長的木偶等諷刺警方的漫畫。教協副會長葉建源認為教師作為市民，對社會問題或政府施政有意見，並在社交媒體發表，看不到與其專業表現有何關係，批評當局裁決不合理。

自2019年5月開始於網上發表政治漫畫的黃sir，去年被人匿名向教育局投訴，指控他於社交平台專頁所創作的政治漫畫不恰當，教局曾要求黃解釋，惟不滿意其答覆，更曾去信黃當時任教的大埔聖公會莫壽增會督中學校董會，其後校方以學校「資金不足」為由不與黃sir續約。黃sir及後轉至另一間中學任教通識科，其間續於網上發表政治漫畫，更出版《假如讓我畫下去》。

盼覓新出路或開班教學

黃sir昨傍晚在facebook發帖，稱本月中收到教育局信件，裁定專業失德投訴成立。判詞寫及指漫畫對政府或警察提出無理指控，如「法治已死」、「警黑勾結」等。據了解，教育局在信中列舉其10張漫畫，包括一名男仔被人左輪手槍射擊並寫上「我只是赤手空拳 你卻荷槍實彈」、時任警察公共關係科高級警司江永祥被畫成鼻子不斷變長的木偶等漫畫。

黃sir續稱，至今仍不知最終的裁決，無論是被譴責還是被釘牌，在「政治清算不斷擴大下，終有一天都難以再踏進校園授課」，凡在政府眼中「不擁護政府」的都被視為「尋釁滋事」，教師需宣誓效忠《基本法》及經審查已距離不遠。

黃sir強調不會因教育局的信件掩蓋過去的努力，滅熄對藝術的執着與熱情，最壞打算是下學年不能再成為正職教師，但擔心難以為家庭提供穩定收入，故需「新出路」，未來或會開班教學、全身投入藝術行列，但仍希望繼續教育下一代。惟單靠現時積蓄未能成計劃，也不想發起眾籌，以免無故被凍結銀行戶口，呼籲若認同他理念的市民，可參與本周末舉行的「白紙市集」購買他所設計的禮品作支持。

指公社科致難掌握紅線

黃sir接受本報查詢時表示，擔心會因事件而影響現時的學校，指校方願意與他「同行」，但擔心一旦被釘牌後，將要被迫離開學校。現時仍在該校任教通識科的他揚言，日後教育必然困難，公民及社會科的推行令教師難以掌握「紅線」，教師專業或被凌駕。他又對前途感迷茫，但認為「有付出先會有收穫」，希望仍能繼續創作維生。

教協副會長葉建源認為教師作為市民，對時下社會問題或施政情況有意見，在社交媒體發表，看不到與其專業表現有何關係，據此裁定教師專業失德並不合理。對於「法治已死」、「警黑勾結」等被指為「無理指控」，葉認為不同人可有不同判斷，應有經過思考後表達意見的自由，「（與政府）有不同意見，係咪就代表專業失德呢？」

教育局發言人稱不會就個別個案作出評論，但指若指控明顯涉及「違反社會一般接受的道德標準」的言論或行為，或「危及學生的安全及健康成長」，即使投訴不具名，教育局亦有責任跟進。發言人續稱會嚴肅處理每宗教師失德或違法個案，情況嚴重者會考慮取消教師註冊，或按個案性質和嚴重性發譴責信、警告信或勸喻信等。