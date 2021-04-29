【本報訊】47名民主派因參加初選被控違反國安法，至今只有11人獲釋。正還柙的民主黨前主席胡志偉，其92歲父親本月中不幸與世長辭。據了解，胡志偉父親的喪禮將於下月7日晚上舉行，胡志偉早前就向懲教署申請外出奔喪，希望能送別父親最後一程。

倘獲批須由懲教押解

胡志偉今年1月6日，因參與前年民主派初選，被指控違反國安法中的顛覆國家政權罪被捕，後因未按另一宗案件要求交出全部旅遊證件，被指違反保釋條件而不獲准保釋，至今已還柙在荔枝角收押所超過四個月。

民主黨消息指，胡志偉92歲的父親本月13日不幸與世長辭，下月7日晚上將會以道教儀式於鑽石山殯儀館二樓慈愛堂設靈，然後翌日上午舉行大殮，奉柩鑽石山火葬場火化。據了解，胡志偉早前已向懲教署申請外出奔喪，希望能送別父親最後一程。

懲教署網站公開資料指出，根據《監獄規則》第17條，所有在囚人士都可向懲教署長申請外出許可，懲教署會因應不同個案，整體考慮各方面因素，包括該名在囚人士刑期、罪行、犯罪背景、保安級別、公眾關注、越柙可能、服刑時間、獄中行為、現場人流、地點安全、與家人關係，以及其他因素等以作批核，而保安風險是重要考慮因素之一。

在囚人士如因親屬病重或過身向院所申請外出探望或拜祭，院所會據上述因素評估。如申請獲批，在囚人士會由懲教人員安排並押解去探望或拜祭他們的親人，其間在囚人士不可以與任何在場人士（包括親屬）有身體接觸。

另外，還柙人士親友風雨不改前往探望打氣。新同盟創立人范國威在還押期間仍然童心大發，畫出高達與渣古送給黨友。