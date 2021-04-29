【襲警案】

【本報訊】任職銀行律師的美籍男子，前年在銅鑼灣港鐵站捲入休班警追截懷疑跳閘青年的糾紛，被控襲擊休班警，案件昨續審。被告自辯指，當時覺得跳閘男非常年幼，只是一名小孩（kid），卻遭事主以警棍大力扛着頸逼向牆邊。他見少年貌似窒息，遂上前問事主是否警員，惟事主矢口否認，其後更大吼大叫，完全不能控制情緒。他當時覺得事主似有精神問題或毒癮，會危害途人安全，遂捉着事主的警棍。

被告Samuel Phillip Bickett（35歲）被控一項襲擊警務人員及一項交替性質的普通襲擊罪。控罪指他於前年12月7日在銅鑼灣站近F出口樓梯間襲擊警員1519俞樹生。被告自辯指，他現於美國銀行反貪污合規部門任職律師。他供稱，案發當日看見一名少年跑過，其間不斷大叫，他尾隨，其後看見另一名男子、即懲教主任盧志強從後抱着少年，俞則以警棍毆打少年。

指對方否認是警察

被告供稱，當時只覺該少年非常年幼，卻被俞以警棍扛著脖子推往牆上，導致少年不能呼吸。不諳廣東話的被告以普通話問二人：「你是不是警察？」，惟二人均否認。由於被告的介入，最終少年成功逃脫。

其後俞質向被告大吼：「What are you doing?」被告形容俞當時雙眼充血，完全失控，認為俞可能有精神問題或毒癮，他擔心俞的狀態或導致途人有危險。

此時俞更高舉警棍，被告遂捉着警棍，惟俞拉着被告的衣服，最終兩人雙雙倒地，被告感覺俞以警棍毆打他的臀及大腿，遂捉着警棍。被告其後站起來並扶起俞，另一名途人則表示要報警。俞回應：「Yes! Police!」被告稱，當時他將俞的話理解為同意報警，因俞已三番四次否認是警察，而俞的行為絕不像一名警員應有的作為，故他當時肯定俞並非警員。聆訊下周二繼續。

案件編號：ESCC2692/19