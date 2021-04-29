【本報訊】政府以疫苗氣泡利誘食肆員工打針，惜反應冷淡。本報昨日巡視旺角多間食肆，未見有食肆貼出標明有C區（即員工接種一針及顧客必須使用安心出行）的告示，多間黃店指會維持現有模式營業，即四人一枱及營業至晚上10時，有店東更質疑政府應先要求所有政府員工打針。

旺角有兩間分店的阿木台灣麵維持現有經營模式，老闆娘Polly直言以往營業到晚上11時半，如延長至12時「消夜時段」雖可提升兩、三成生意，但不希望強迫員工打疫苗，「我們全公司都是反對的，因為不知道打完會不會有後遺症，所以不勉強他們，我自己也沒打，我很害怕。」

Polly又質疑政府員工也沒有強制打疫苗，不應該每次都增加食肆經營要求，「可能真的疫苗來貨量太多沒有人去打，也沒有全部的政府員工去打針，我覺得他們應該先執行，不應該是餐廳。」

寧維持現狀

Black Coffee負責人許先生指，旗下三間店舖一直都維持晚上10時關門，故不會為了延長營業時間逼員工打疫苗，「如果有六人一枱梗係好，但咁耐四人一枱都維持到就唔想變」。

許先生又質疑政府未有帶頭要政府員工如食環署巡查職員打針，「佢哋行得呢樣嘢，理論上佢哋要帶頭，如果唔係點解要我哋去做先呢？」