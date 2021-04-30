教育局去年先後以「教材涉煽動港獨」及教學嚴重失誤為由，分別取消兩名小學教師資格。局方今再披露處分數字，今年初至今再多兩名教師因涉「社會動亂」而遭取消教師註冊。據悉，其中1人為前龍翔官立中學通識科教師，指其教學「挑起學生對國家、中國人民的反感」，為首位被釘牌的官中教師；另外1人則因遭法庭定罪而被釘牌。

另1人因法庭定罪而被釘牌

教育局今（30日）向立法會教育事務委員會提交有關教師專業操守的文件。局方於文件中，交代本年初至今就教師違法及專業失德個案所採取的懲處，3名教師遭取消教師註冊，其中兩人被當局定性為與「社會動亂」有關，而該兩宗個案中，其中1人已被法庭定罪。另外，當局亦分別向17名被定性為與「社會動亂」的投訴個案事主發譴責信，並向28人及12人發警告信和勸喻信。

教育局亦於文件列出涉嫌達反教師專業操守的事例及當局之跟進行動，當中包括去年遭釘牌的九龍塘宣道小學教師，以及兼教常識科的前嗇色園主辦可立小學英文科教師。局方亦披露相信是該名前龍翔官立中學通識科教師的釘牌理據，指其在教學上「持續採用大量、單一角度和偏頗立場的材料」，內容欠缺理據或與事實不符，形容該教師「挑起學生對國家、中國人民的反感」，打擊學生的國民身份認同。

教育局又稱，在初步成立的投訴個案當中，有17宗正等待或考慮有關教師的回應；另外有10宗個案則尚在調查當中，包括8宗涉及司法程序，局方將待有關程序完結後審視其教師註冊。

教協回應指，該會一直有協助該名被取消教師註冊的官校教師個案，該老師不同意教育局對其指控，已撰寫詳盡回應回覆有關指控。教協稱該老師現仍未收到教育局正式信函通知被取消註冊，未能完全掌握教育局的理據或作進一步評論。

課堂播「帶政治訊息歌曲」 與學生合照做政治手勢 教師被懲處

教育局亦列舉多宗教師被懲處個案，有在課堂中播放「帶有強烈政治訊息歌曲」、因政治取向在教材中「包含諷刺某些人和事的材料」、在社交平台「把人說成是動物」鄙視個別群體，以至在與學生拍照時做出「帶有強烈政治訊息的不恰當手勢」的老師，收到教育局的譴責、警告或或勸喻信。

其中播歌的事例中，雖然有關教師表示重點在其音樂而非歌詞，但教育局認為該曲「不是唯一能闡釋有關課題的材料」，指教師不應使用帶有政治訴求，甚至「帶有反政府或港獨色彩」的歌曲作為教材，亦不應容讓學生在課堂播放該曲，更「有責任糾正學生的想法和做法」。

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