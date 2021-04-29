「疫苗氣泡」周四（29日）起正式實施，食肆可按員工及食客的接種情況，劃分為A、B、C、D區營運；而酒吧、派對房間等6類表列處所則可「復業」。就整體打針情況而言，市民似乎未被食宵夜及到酒吧飲酒引誘，4月29日的接種人數僅微升不足1,000人，增幅悉數來自德國BioNTech復必泰mRNA疫苗，而打中國科興滅活疫苗的人數則繼續不足1萬人。當中接種第2劑科興的人數，更跌至開打以來新低，僅約4,900人。

COVID-19疫苗接種計劃在4月29日來到第63日，約1,377,600劑疫苗已被接種，當中約897,100人已打第1劑，包括約423,800人打科興，約473,400人打復必泰；另外約480,500人已打第2劑，包括約304,900人打科興，約175,700人打復必泰。

科興第2針人數跌穿5千

單計4月29日，全日一共有約25,700人接種疫苗，當中約15,900人打復必泰，較前一日微增約900人，甩底率約3%；而打科興的則有約9,800人，與前一日相若，甩底率約4%。此外，2款疫苗的預約人數均見輕微下跌，約4,000人預約科興，約11,100人預約復必泰。

首劑疫苗接種方面，復必泰有所回升，有約7,900人打首針，惟仍屬4月5日復打以來的第三低；科興則續有回升，有約4,900人打首針，不過仍較首針復必泰低近4成。至於次劑疫苗，復必泰僅輕微上升，約8,000人打次針；而科興則連跌6日，更跌破3月26日第2劑科興開打以來的最低人數，僅約4,900人打次針。

降至8人針後不適送院 逾半打復必泰

至於針後不適送院人數，4月28日有8人，分別為3男5女，年齡介乎29至70歲，全部均情況穩定，其中5人已出院，1人留院觀察，2人不遵從醫生勸告自行出院。8人當中，有6人打復必泰，其中4人屬第1劑，2人屬第2劑；餘下2人打科興，當中1人屬第1劑，1人屬第2劑。

8人所涉症狀包括心悸、胸口痛、心搏過速、血壓上升、手部麻痺、肢體抽搐、出疹、暈眩、氣促及頭痛。當中接種第1劑復必泰後出現心搏過速的66歲男子，需留院觀察；而接種第2劑科興後出現肢體抽搐的41歲女子，以及接種第1劑復必泰後出現暈眩及氣促的37歲女子，均不遵從醫生勸告自行出院。

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