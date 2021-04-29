【本報訊】警方新引入試行的「行咇易」，除令人關注警方日後截查行動會否更嚴重，亦惹來前線警員外洩被截查市民私隱的隱憂，惟警方昨沒交代前線警員使用行咇易的公用手機型號、有關程式的研發費用等資料。有網絡保安專家直指過去警隊「間唔中都跌吓嘢」，擔心警隊使用行咇易時未做好相關網絡保安措施時再遺失手機，後果不堪設想。

專家：遙距重置非百分百安全

警方日前只邀請部份媒體採訪行咇易，當時警方指警員使用程式期間，程式中的相機鏡頭只能辨識文字，不能讀取智能身份證晶片內資料，不能拍攝及不會儲存圖像，也禁止螢幕截圖功能。任何查核資料不會備存公務手機內，直接「點對點加密」傳送到中央伺服器。警員休班後，行咇易的查核功能也會關閉，如果手機遺失，警方可以遙距將手機清除重置至原廠設定。

不過香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指，若行咇易系統正如警方所指設有相關保安措施，相信外洩市民個人資料機會不大，但他質疑警方能否做足相關安全措施，又直言過往警隊「間中都跌吓嘢，警棍呀、子彈咁」，擔心日後若遺失行咇易手機，或後果嚴重。

香港互聯網協會開放數據小組召集人黃浩華亦質疑，警方所指行咇易點對點加密，只可確保防止有人入侵伺服器偷看資料內容，但若警員遺失手機，即可能遭人偷去解密竊取內裏資料；同時該系統雖可遙距將手機清除重置，但亦非百分百安全，他指若有人拾獲手機即時拔出電話卡，則可能資料在手機重置前已被盜用。黃又擔心，過往警員以口頭上報方式截查市民時會留下截查紀錄，但現時採用行咇易是否亦會留有紀錄，警方應交代釋疑。