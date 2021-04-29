【本報訊】教育局清算教師一浪接一浪，去年九龍塘宣道小學及嗇色園主辦可立小學先後各有一名教師因專業失德被取消教師註冊，二人及後向教育局上訴委員會上訴。教協透露二人的上訴仍然未有結果，會待裁決後再處理司法覆核申請。

教育局早前回覆立法會財委會答問時提及，自2019年6月中至2020年12月底，共接獲273宗涉及教師失德或專業失當行為的投訴，當中有269宗涉及社會事件，大致完成244宗個案調查，其中95宗不成立。

28人收譴責信

截至2021年2月底，在其餘個案中，局方已取消了兩名教師註冊，並向28名教師發出譴責信及24名教師發出書面警告，另向27名教師發出書面勸喻及向28名教師作出口頭提示，透露部份個案有機會成立。

兩名被釘牌教師分別任教九龍塘宣道小學及嗇色園主辦可立小學，前者製作工作紙，要求小五學生在觀看前香港民族黨召集人陳浩天的港台訪問後，回答甚麼是言論自由、陳提出港獨的原因等問題，被教育局指「有計劃地散播港獨訊息」。

後者則涉及誤稱英國為消滅中國內的鴉片而發動鴉片戰爭，並講述古人研發紙張旨在「防止動物絕種」，被教育局指教學內容嚴重錯誤。

二人及後分別向教育局委員會上訴，教協會長馮偉華指，現時仍未有上訴結果，「以前快啲嘅，𠵱家一拖就拖咗咁多個月」。他續指教協會待委員會有上訴結果後再處理司法覆核申請。

同樣被投訴，但網名「正義姐」的撐警特殊學校教師藍雪寶曾在社交網站分享以「智障高票當選」形容區議員陳梓維的圖片，並以「曱甴」稱呼科大學生，最後僅獲發警告信了事。