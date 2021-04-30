沙田區區議員黃文萱向《蘋果》確認，她經已申請退出公民黨，但暫時未決定會否辭任區議員及宣誓。經此一役後，公民黨區議員數目進一步減至22人。

黃文萱曾任職記者，前年首度循第一城選區參選區議會，即成功擊敗盤踞該區3屆區議會之久的建制派黃嘉榮。

不過今日（30日）有消息指黃文萱已申請退出公民黨，黃亦向《蘋果》確認退黨一事，但暫時未決定辭任區議員與否，稱會繼續處理手上工作。

港府下月12日在立法會恢復二讀辯論修例，要求區議員宣誓擁護《基本法》和效忠特區。黃透過社交網站發文，表明未有打算於即將通過的宣誓修訂條例下，完成政府「僭建的聲明要求」，又指港府修例要求區議員宣誓，「其狼虎之心人所皆知，一是要藉詞肅清『唔聽話』的區議員，二亦是要為所有區議員下『緊箍咒』，畢竟《国安法》早已不是法律，是一個政治武器，讓政府對付異見者」。

「打算做到最後一刻」

她坦言對被DQ不存僥倖之心，因「不愛國」的罪名是「莫須有」，因為她「實在不願意委曲求全，畢竟紅線飄移，你話跪，到底跪到何樣才足夠？」至於辭職的問題，她表示「目前打算是做到最後一刻，辦事處仍然會照常服務」，強調「即使將來名義上已非香港政府的區議員，我仍是有5,122票選民選出的，由2020到2023年的區議員，我終身以此為榮」。她亦趁機感謝公民黨所有人包容、給予她這「不怎麼聽話的黨友」機會，「我知道公民黨同樣在轉型中，相信未來定必會在光復路上再聚」。

自前年區選以來，公民黨已有多名區議員退黨，包括黃大仙鄭文杰、東區鄭達鴻、葵青區冼豪輝、譚家浚、南區俞竣晞、觀塘區李軍澤，同時，該黨觀塘區區議員畢東尼早前已宣佈，6月開始辭任區議員並退出政壇。

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