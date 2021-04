Now新聞台工程人員李小龍2014年採訪佔旺期間遭警員搶梯及暴力對待,事後入稟向警方索償。審訊踏入第14天,被指搶梯的警長繼續接受原告一方盤問,對當日爭執細節多次表示「唔確定」。主審區域法院法官李樹旭不滿警長看過庭上播放影片及相片後,仍未記起案發幾秒間發生的事,警告警長謂若不誠實作供,終會被發現,更嚴斥:「不要侮辱我的智慧。」「不要令警隊蒙羞。」警長則表示明白並堅稱:「我一直講緊正確嘅嘢。」

律政司一方繼續由大律師黃紀怡代表,而原告人李小龍則由資深大律師林孟達代表。

現為偵緝警長的潘景臨接受原告一方盤問。原告向他展示數張相片,顯示潘當時向前移動,但右手伸向後並呈握拳動作,右手位置亦從鋁梯尾部移至頂部。原告一方大律師質疑潘當時正在「搶梯」。

潘否認謂:「我隻手係向後伸,但我冇揸住堂梯。」潘又反問:「原告人當時喺我後面,我點知佢有堂梯伸向我呢?」潘又解釋右手有移動是「拍攝角度問題」。

官:警員作出指控前先說粗口是否警隊傳統

大律師續問,潘轉身面向李小龍後有否表明警員身份,潘答:「冇!唔確定。」他及後澄清是指「唔確定我有冇講過」,惟不同意原告指稱他當時並無表明身份。

李官聞言反問:「如果你不確定,你怎能不同意?」潘即補充指當日他穿有警察字樣的背心及防暴頭盔,「如果身穿呢兩樣都證明唔到身份,我就唔知我點證明係咪警察」。

大律師問潘當時有否大聲吆喝李放下鋁梯及不要動,潘稱「唔確定」。李官聞言再次直言聆訊已進入第14天,法庭無時間一直審下去,又指今天已是盤問第3天,責問潘是否在觀看多段影片及相片後,仍未能肯定案發幾秒間發生的事或說過的話;潘回應謂:「無錯。」李官聞言無奈道:「唉,alright!」

李官續指,庭上播放的片段有聲音畫面,若潘選擇不誠實作供或說謊,終會被人知道及發現,更嚴斥謂:「Don’t insult my intelligence.(不要侮辱我的智慧。)」潘表示明白,並稱:「一直講緊我知嘅嘢,同正確嘅嘢。」李官隨即再道:「Don’t bring shame to the police. (不要令警隊蒙羞。)」潘則強調:「我唔會!」

李官又就潘曾向李大喊「X你老母,襲警」一事,問他作出指控前先說粗口是否警員的傳統或習慣;潘否認,指當時事出突然,故「衝口而出」。惟潘否認自己當時衝動,形容只是「震驚」。聆訊繼續。

【案件編號:DCPI1635/19】

