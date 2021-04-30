Now新聞台工程人員李小龍2014年採訪佔旺期間遭警員搶梯及暴力對待，事後入稟向警方索償。審訊踏入第14天，被指搶梯的警長繼續接受原告一方盤問，對當日爭執細節多次表示「唔確定」。主審區域法院法官李樹旭不滿警長看過庭上播放影片及相片後，仍未記起案發幾秒間發生的事，警告警長謂若不誠實作供，終會被發現，更嚴斥：「不要侮辱我的智慧。」「不要令警隊蒙羞。」警長則表示明白並堅稱：「我一直講緊正確嘅嘢。」

律政司一方繼續由大律師黃紀怡代表，而原告人李小龍則由資深大律師林孟達代表。

現為偵緝警長的潘景臨接受原告一方盤問。原告向他展示數張相片，顯示潘當時向前移動，但右手伸向後並呈握拳動作，右手位置亦從鋁梯尾部移至頂部。原告一方大律師質疑潘當時正在「搶梯」。

潘否認謂：「我隻手係向後伸，但我冇揸住堂梯。」潘又反問：「原告人當時喺我後面，我點知佢有堂梯伸向我呢？」潘又解釋右手有移動是「拍攝角度問題」。

官：警員作出指控前先說粗口是否警隊傳統

大律師續問，潘轉身面向李小龍後有否表明警員身份，潘答：「冇！唔確定。」他及後澄清是指「唔確定我有冇講過」，惟不同意原告指稱他當時並無表明身份。

李官聞言反問：「如果你不確定，你怎能不同意？」潘即補充指當日他穿有警察字樣的背心及防暴頭盔，「如果身穿呢兩樣都證明唔到身份，我就唔知我點證明係咪警察」。

大律師問潘當時有否大聲吆喝李放下鋁梯及不要動，潘稱「唔確定」。李官聞言再次直言聆訊已進入第14天，法庭無時間一直審下去，又指今天已是盤問第3天，責問潘是否在觀看多段影片及相片後，仍未能肯定案發幾秒間發生的事或說過的話；潘回應謂：「無錯。」李官聞言無奈道：「唉，alright！」

李官續指，庭上播放的片段有聲音畫面，若潘選擇不誠實作供或說謊，終會被人知道及發現，更嚴斥謂：「Don’t insult my intelligence.（不要侮辱我的智慧。）」潘表示明白，並稱：「一直講緊我知嘅嘢，同正確嘅嘢。」李官隨即再道：「Don’t bring shame to the police. （不要令警隊蒙羞。）」潘則強調：「我唔會！」

李官又就潘曾向李大喊「X你老母，襲警」一事，問他作出指控前先說粗口是否警員的傳統或習慣；潘否認，指當時事出突然，故「衝口而出」。惟潘否認自己當時衝動，形容只是「震驚」。聆訊繼續。

【案件編號：DCPI1635/19】

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