第四波疫情接近尾聲之際，東涌映灣園第11座一名未有外遊紀錄的39歲菲傭初步確診，並被驗出帶有N501Y及E484K變種病毒基因，而僱主的10個月大女嬰亦染疫，政府封區檢測並撤走全座大廈居民隔離21日。政府專家、中大呼吸系統科講座教授許樹昌指，現時最大問題是不清楚菲傭的感染途徑，指早前從社區發現確診、染有變種病毒的29歲印裔男子於4月9日進入社區，懷疑兩者有關連，但最終仍要視乎基因排序結果。他又說，如個案引發社區爆發，確診個案短期內會急升，源頭不明個案增加，屆時可形容為第五波疫情。

許樹昌於商台節目《在晴朗的一天出發》表示，同時帶有N501Y和E484K雙重變異包括南非和巴西類型，傳染力較無變種病毒高1.5倍，要待全面基因排序才知道詳細分類。

許指，目前最大問題是菲傭感染的途徑不清楚，相信社區有隱型傳播鏈出現。他表示，從時間來看，個案可能與早前從社區發現確診、染有變種病毒的印裔男子有關，指印裔男子在4月9日完成隔離進入社區，可能形成了隱形傳播鏈，輾轉傳播至菲傭，未知衞生防護中心表示未找到關連，是否因為已知道兩人去的地方不同，或已分析病毒基因排序情況。

僱主接觸人面廣 倡曾接觸人士要檢疫

他指，今次菲傭去過或接觸的人士須特別小心，例如有去同一間教堂和唱聖詩的人士，但他指該名菲傭沒有四處去，不可咬定變種病毒已散播至整個菲傭社群。他說，菲傭的僱主接觸的人面較廣，頗令人擔心，他們去過的場所需要強制檢測，接觸過的人士需要檢疫。

他表示，疫苗氣泡推行首日即遇上變種病毒個案是「唔好彩」，相信如個案引發社區傳播，因為變種病毒的傳播性較高，確診個案短期內會急升，源頭不明個案增加，屆時可形容為第五波疫情。

曾祈殷指外傭社群中或有傳播鏈

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷在港台節目《千禧年代》指，今次菲傭受感染，必定是由其他人傳染，而傳播者很大機會從海外來港。他指，個案反映有變種病毒株已經流入社區，社區亦有隱形傳播鏈，相信菲傭受感染與其日常生活有關，最大機會是去街市或周末與同鄉見面時受感染。他指，如果是去街市時受感染，相信陸續會有很多本地華人的個案浮現，但暫時未見到有此情況，因此令人關注是外傭社群當中會否有隱型傳播鏈出現，而當事人可能沒有病徵，透過周末周日崇拜和教會活動等近距離接觸傳播病毒。

促政府檢視採樣員培訓和工作量

曾祈殷指，現時政府「外防輸入」的硬件上已做得不錯，但問題在於軟件，提到有報章報道採樣員的工作量大、沒有充足經驗去處理高危採樣工作，近期亦出現假陽性、假陰性事件，促政府檢視其培訓和工作量是否能合乎期望，直言「如果呢一步做得唔好嘅話，即使有幾好嘅硬件，都會走漏啲case流入咗社區」。

他指，政府應同步追蹤染疫菲傭的生活圈子，而不是一先一後，指香港不少家庭請外傭，萬一群組中有隱型傳播鏈，可能造成家庭群組爆發，導致疫情沒完沒了，尤其之後有疫苗氣泡，亦有父親節和母親節。他建議政府為外傭實行恆常篩查，或驗血檢測抗體，亦應與菲律賓和印尼領事館合作，將疫情訊息傳播予在港工作的傭工，提醒他們與同鄉見面時要小心。

對於疫苗氣泡實行一日即遇上此宗個案，曾祈殷指要繼續觀察未來兩星期的情況，尤其是節日前後，會否有源頭不明個案接二連三發生。

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