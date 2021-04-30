中學文憑試中文科聆聽及綜合卷今日（30日）開考，今年試題圍繞青年成長，要求考生就青年暑期體驗活動撰寫演講辭並創作標題。大部份考生認為試卷難度與往年相若。有中文科老師稱，今年試卷不算艱深，但考生若不清楚聆聽部份所舉出的成語典故，或影響其理解內容。

今年中文科聆聽及綜合卷要求考生為一個名為「走向美好生活」的演講比賽撰寫演講辭，考生亦須於文中提及根據角色，於試卷資料中的4種青年生活取向選取其中兩項。4個選項分別為「創業致富」、「甘於平淡」、「充實見聞」及「自由工作」。

行文勿過謙或自大

天主教慈幼會伍少梅中文科老師李嘉儀稱，今年試卷的聆聽部份不算困難，考生聽畢錄音後，應分辨到正確的人生路向為「充實見聞」及「自由工作」。李續稱，今年的題型與過往試卷內容分別不大，但聆聽部份提及「黃粱一夢」及「莊周夢蝶」兩個成語，若學生不知道成語典故，可能會影響題目的判斷。

李老師續表示，考生亦應留意演講辭的語氣，行文時不可過謙或自大，應生動親切，另考生在見解論證也要應扣題意，並結合日常知識發揮。

考生：題型及難度預料之內

教育局早前宣佈核心科目改動，2023/24學年起，此卷將會取消，李老師坦言聆聽及綜合卷對能力低的學生而言是「救命之卷」；若日後考試側重閱讀及寫作卷，或令學生成績差異更大，教師日後教學或更「頭痛」。

應屆考生黃同學指，今年聆聽部份的試題感覺比往年多，故有「少少做唔切」，但她稱題目不算很困難；另一考生蕭同學亦稱，題型及題目難度屬預料之內，自己在撰文時有提及近年流行的斜槓族青年（Slash）作為例子，相信能考獲比預期理想的成績。

梁同學則稱，今年要求考生為演講辭加標題，以往未曾見過此類考核模式，但不算特別困難。梁又稱，在原校學校考試，感覺像考模擬試，故不算緊張。

3考生竹篙灣檢疫中心應考

考評局指，截至今日下午3時，有3名考生於竹篙灣檢疫中心應考，當中包括1宗新申請，該考生申請由4月30日至5月8日於檢疫中心應考。另外，有3名考生向考評局公開考試資訊中心報告須接受強制檢測，3人均最終未有參與今日的考試。

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