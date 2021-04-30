因應有外傭感染變種病毒恐在社區爆發，政府規定，全港37萬名外傭須於下月9日前做檢測，日後續約也必須接種疫苗。勞工及福利局局長羅致光今日（30日）在記者會表明，接種疫苗是工作簽證條件之一，「佢（外傭）可以選擇唔嚟香港做」。

有外傭僱主團體質疑，若外傭打針後出事，責任誰屬，並批評羅致光的無情言論，「外傭喺香港咁多年，服務咗咁多個家庭，你需要時就叫佢哋嚟，而家就話可以唔嚟」。

質疑硬性規定在港工作多年外傭打針理據

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒表示，在疫情當下，政府規定外傭做檢測是無可厚非，相信僱主也支持，外傭亦不抗拒。但她認為時間十分倉卒，全港37萬名外傭要短短一個多星期內完成檢測，不但人多聚集增加感染風險，也質疑檢測中心有否足夠人手。

對於日後外傭續約必須接種疫苗，容馬珊兒指出，若規定新來港的外傭必須接種疫苗是可以理解，但很多外傭來港工作多年，目前在疫情下續約亦毋須先返回原居地，她質疑政府硬性規定的理據，「如果做咗檢測冇事，點解唔畀續約？」

若針後有嚴重副作用責任誰屬

容馬珊兒又指，政府強制外傭續約必須接種疫苗，衍生很多問題，若外傭打針後不適，甚至有嚴重副作用，責任誰屬，包括醫療費等，「邊個擔保37萬外傭接種咗冇一個會冇事？」

她強調，作為僱主，鼓勵外傭接種疫苗，但需要自願性質，不少外傭已年過50歲，而且每個人身體情況不同，以其外傭為例，有生育打算，擔心打針有副作用，已表明不會接種疫苗。

羅致光：佢可以選擇唔嚟香港做

勞福局局長羅致光今日在記者會回應傳媒提問時表明，外傭接種疫苗是工作簽證條件之一，「我唔覺得係一個苛求，佢（外傭）可以選擇唔嚟香港做」。容馬珊兒直斥其言論無情，指外傭在港工作多年，服務數以十萬計家庭，「你需要時就叫佢哋嚟，而家就話可以唔嚟」。

她指，疫情持續逾年，新來港外傭減少很多，如今在港外傭續約又施加條件，恐缺上加缺，認為政府硬推新措施「有少少過火」，「羅局長有冇考慮呢個問題？」她促當局盡快釐清責任，並認為外傭可接受定期檢測，「冇事就可以續約」。

「萬一打完死咗，個僱主就真係慘！」

香港人力資源仲介協會主席廖翠蘭亦批評，政府只給予9日時間讓全港外傭做檢測是過於倉促，「全港有38萬至40萬外傭，當有啲打完針，最少都有20至30萬人要做檢測，咁你有幾多個中心可以幫人打針？」她又指，勞工處曾致電她，着她替外傭網上預約做檢測，惟發現預約網站已「死機」：「我唔明點解係得9日，唔係10日？唔係兩個星期？」認為即使政府在外傭聚會的地方擺設流動檢測站，同樣於事無補，「你咁樣聚埋晒一齊咪仲危險！」

對於將來外傭須接種疫苗後才可續約，廖翠蘭怒轟政府此舉屬不顧後果。她指，外傭被強制接種疫苗，假如出現身體不適，僱主要負上最大責任，「好話唔好聽，萬一打完死咗，咁個僱主就真係慘喇！」她提醒所有僱主要檢視自己為外傭購買的保險內容。

如因拒打針遭解約 恐現勞資糾紛

廖翠蘭續指，現時工作超過5年的外傭，假如被僱主解約，將會得到僱主支付的長期服務金。然而，新例一出，將會出現勞資爭執，「僱主覺得我冇唔請你，我肯續約，係政府唔續畀你；但工人就會覺得，我肯續約，但政府要我打針，呢個係我嘅人權嚟，我唔要打針......咁你個長期服務金邊個畀呀？係咪羅致光畀呢？」

廖批評，不少外傭的確對接種疫苗感到抗拒，部份年輕時成長環境差，或會擔心自己有暗病而不願接種，不理解政府為何要強制外傭打疫苗，「你根本唔係逼佢哋打針，係逼佢哋走，如果要打針嘅一早打咗啦」。

「完全唔明佢個思維係諗乜嘢」

她坦言，現時外傭來港的人數大大減少，「我以前一日做200至300個（個案） ，而家掹掹緊先夠100個，你仲要趕埋而家呢啲走呀？如果你走1萬個、2萬個都夠死，突然間咁多家庭冇咗個工人」。她怒斥，政府強迫外傭打針，後果將不堪設想，「佢（羅致光）有冇諗一諗先？完全唔明佢個思維係諗乜嘢，又唔知個邏輯係乜！」

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