【藏士巴拿案】

【本報訊】前年11月理大圍城衝突期間，一名男學生在理大附近路軌被捕及搜出兩支⼠巴拿，被控管有非法用途工具罪受審。拘捕被告的警員供稱，案發時看見三名可疑男子從隧道跑出，並欲向他掟石，又丟下背包，故向他們發射了兩發橡膠子彈，三人隨即分頭逃走。其中被告欲沿路軌逃走，但遭截停，並在其背包搜出兩個只有手指及手掌般長的士巴拿。警員又透露，當日上級指令要以暴動罪名拘捕任何從理大出來的人。

被告鍾家軒（19歲）被控於前年11月18日在康莊道與漆咸道北交界行人隧道出口，管有扭力士巴拿及六角匙士巴拿。

稱射橡膠彈時三人「企定定」

控方唯一證人警員胡景輝指，前年11月17日因理工大學內發生暴動，小隊在附近設立防線禁止身處理大內的人離開。晚上10時收到指示，如有人從理大出來，全數以暴動罪名拘捕。翌早，胡的小隊接手看守連接理大Z座的行人隧道。至約9時，包括被告在內的三名可疑人士由隧道跑出，他在天橋上喝止三人，但三人蹲下在草地執碎石掟警。胡見狀警告他們放下碎石，「為咗保護我哋嘅警員，我就用法德魯吋半口徑防暴槍發射咗一粒橡膠子彈」。

胡自稱以低角度向三人發射兩發子彈後，三人隨即往不同方向逃走，其中被告想沿路軌離開，他並與疑人二號逃跑時分別丟下孭袋。胡終截停被告，並帶他取回早前丟下的背囊，從中搜出頭燈、防毒面罩、打火機及涉案兩支士巴拿等物。

盤問下，胡才稱三人其實沒掟出石頭，僅稱見到他們手持的是碎石。辯方質疑，胡在警員記事冊中只寫下他們用「雜物」掟警，胡解釋因寫記事冊的時間倉卒，故在口供補充。胡又指他射橡膠子彈時三人是「企定定」，因當時他們未分辨到哪條路可安全離開。胡在庭上檢視證物，胡同意士巴拿體積不大。辯方指出，士巴拿在袋內需「摷到落底」，不易取出。胡重複回應「唔記得、冇印象」。

裁判官梁嘉琪裁定案件表證成立。案件押後至6月17日結案陳詞。案件編號：KCCC837/20