政府屢用疫情打壓集會自由，又設諸多防疫要求令食肆百上加斤，但唔知點解總要有人可以搞飯敍，無視播毒風險。八方早前收到報料，香港知名會所皇朝會周一有人搞生日宴，出席者有頭有面，除建制派立法會議員何君堯同民建聯陳恒鑌，民主黨李華明都有現身，另外仲有社團人物、綽號標頭嘅水房「馬檻大王」，成班人唔戴罩合照。

呢場生日晚宴，主人家係香港洗衣商會副主席李林，擁有全港最大型洗衣業務，席間除咗預備生日蛋糕，眾人亦摸杯底盡興，陳恒鑌同何君堯分別同標頭合照，何仲同對方搭埋膊頭。

同場李華明屬商會顧問

李林事後同八方講，當晚係同朋友家人廿人食飯，李華明同陳恒鑌係商會顧問，其他個個都係朋友，又否認違限聚令，仲話「我肯制（違反限聚令），人哋皇朝會都唔肯制啦！」李華明話，何君堯同陳恒鑌以往都有出席，其他人就係李林邀請，佢仲話除口罩影相碰杯梗有，「之後咪各自返埋位囉」。陳恒鑌回覆話，李林公司每年都獲傷健共融獎，非常尊敬佢，又話當晚正當場合，有嘉賓邀影相，但就唔清楚「標頭」來頭，「冇理由查人家宅！」

不過佢哋就算冇違反限聚令，防疫意識都認真麻麻，其實家陣口罩令仍生效，食環亦講過喺餐飲處所除咗飲食外要一直戴口罩，否則顧客會被罰錢。

李八方