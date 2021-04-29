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【本報訊】疫苗氣泡實施首日，政府安排混亂，其中部份針對食肆推出的新措施未通知已生效，食肆無所適從。食環署昨日才設立疫苗氣泡專題網頁，其中更新四類餐飲處所的規定，惟除A類食肆外，其餘食肆被要求在店外設立分類告示，並須依照新的顧客資料記錄表範本印刷「紙仔」，額外要求包括簽署及申報年齡組別。然而大部份食肆對新要求並不知情，有食肆負責人批評措施混亂，擔心因而被罰。酒吧業界則批評，政府掃描針卡的應用程式版本不齊，質疑當局欠後備方案。

疫苗氣泡昨起實施，食環署同日才設立有關專題網頁。根據上述網頁，大部份食肆昨日原來已須貼出分類告示列明入座率、堂食時間等，並要按照範本印製顧客資料表格。食環署的表格範本更列明，市民如填寫虛假資料將違反防疫規例第599F章，可被罰款5,000元，顧客須簽署作實。

掃針卡App僅有Android版

本報昨到多區鬧市巡視，發現大部份食肆仍沿用自製表格，亦未見有食肆貼出分類告示。旺角餐廳「一日三餐」職員王先生批評政府未有預留時間給食肆準備，「搞到成個香港都唔使做生意」。

叙福樓集團主席黃傑龍形容新措施推出情況混亂及複雜，又指集團重視環保，餐廳現時提供予食客登記的表格無奈要全數棄掉。柴灣興華茶餐廳昨日仍使用自製表格，負責人阿鎽斥措施多餘，擔心有店舖被罰停業。

香港中小企食店聯盟召集人林瑞華亦批評新措施極不環保，導致店舖印刷成本急升數倍，「用紙量多好多，每日要幾百蚊」。林質疑政府想透過複雜的要求令食肆屈服使用「安心出行」，強調其火鍋店絕不會強迫市民下載。

昨日獲准重開的酒吧業亦面對疫苗接種紀錄核實困難。香港酒吧業協會主席錢雋永表示，政府規定酒吧須使用由政府設計的應用程式掃描顧客針卡，惟業界昨日才能下載該程式，而且只有Android手機版本，下載遇上困難，批評「有咩可能聽日開始開門，聽日先畀人download？」