因工程醜聞而延誤一年的屯馬綫今年第三季全線通車。為進行列車測試，西鐵綫及屯馬綫一期5月2日清晨將停駛約2小時，到早上7時半才恢復正常服務。運輸署今日提醒市民，港鐵當日停駛期間，會提供10條免費接駁巴士路線，班次約2至10分鐘，運輸署緊急事故交通協調中心會聯同相關政府部門和公共交通營辦商密切監察當日早上交通及公共運輸服務情況。

由於要進行屯馬綫通車前全綫列車測試，港鐵在4月至6月會進行6至8次非行車時段夜晚測試，模擬屯馬綫從烏溪沙至屯門全綫行駛，當中5月2日凌晨的測試，將安排逾50架列車在全綫模擬來回行駛，當日西鐵綫及屯馬綫一期首班列車會延遲兩小時即7時半才開出。

運輸署表示，已協調港鐵及九巴，在5月2日清晨安排特別運輸服務，港鐵當日會提供10條免費接駁巴士路線，5月2日上午約5時15分開始行駛，班次約為2至10分鐘。其中3條沿站停路線K99、W3及M24將分別覆蓋西鐵綫及屯馬綫一期沿綫各車站，而其餘7條特快跨區路線D1、D2、W1、W2、M17、T1及T2將提供直接服務連接東鐵綫及東涌綫。

運輸署當日亦會聯同港鐵會密切監察各重鐵綫，特別是東鐵綫、東涌綫、荃灣綫及觀塘綫的服務情況，如有需要會加強相關鐵路線服務以應付新增乘客需求。輕鐵服務方面，為配合往來屯門、天水圍及元朗一帶的乘客需求，港鐵亦會於5月2日清晨調派更多雙卡車輛行走各輕鐵路線，以加強服務。九巴則會密切監察多條九巴路線5月2日清晨的乘客需求情況，有需要時會加強相關服務。最新的交通消息詳情可瀏覽運輸署網頁（www.td.gov.hk）或「香港出行易」流動應用程式。

港鐵免費接駁巴士服務

路線編號：起點-終點

服務西鐵綫沿綫

●K99：屯門-美孚（沿站停）

●W3：美孚-紅磡 （沿站停）

●D1：元朗-青衣

●D2：錦上路-大埔墟

●W1：天水圍-青衣

●W2：屯門-欣澳

服務屯馬綫一期沿綫

●M24：烏溪沙-啟德（沿站停）

●M17：大水坑-大學

●T1：馬鞍山-大學

●T2：第一城-大圍

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