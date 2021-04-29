【本報訊】以注射疫苗和掃安心出行為基礎的疫苗氣泡急上馬，首日僅有零星酒樓合資格成為最多六人一枱及堂食至午夜12時的C類食肆，惟不少顧客拒用安心出行，最終「拍烏蠅」。至於最多八人一枱、員工要接種兩劑疫苗的D類食肆更未見蹤影。為求趕及迎接下月母親節的「小陽春」，業界傳出已打兩針疫苗的「炒散」員工成為搶手貨，人工叫價高一成，打針成生財工具。

位於尖東的酒樓龍圖閣劃分B區及C區，負責人陳強指C區午市入座率是零，同時B區爆滿，稱「有啲人唔想等位就走咗」。他估計不少上班族可能已習慣四人一枱、同事之間亦不介意分枱坐，年輕顧客普遍亦抗拒使用安心出行，故C區沒有客人。

食環署要求食肆張貼平面圖區分不同區域，陳強批評當局指示混亂，令業界感到無所適從，「B區太多人又可唔可以擴大？呢區唔夠人又可唔可以縮？咁混亂，有啲長者經營嘅小店可能仲難適應。」

譽宴主席：難定平面圖

尖沙嘴譽宴．星海同樣以膠板劃分B區及C區，C區約有十張枱，最多六人一枱，其餘約40張枱最多可四人一枱。午飯時間，B區座無虛席，C區則只有六、七成滿。

譽宴集團主席張家豪指首日運作「有啲棘」，暫時未能按食環署的要求製作店內分區平面圖。他解釋酒樓不同時段的客流有異，難以只用一個平面圖「劃死」不同區域，「早茶好少六人飲茶，但中午又多啲六人寫字樓客，到下午茶又變返三、四人一枱嘅家庭客，根本冇可能整張floor plan出嚟。」

本報記者昨巡視尖沙嘴一帶食肆，未見有餐廳設立D區。本報曾向食環署查詢D類食肆數目，截稿前未有回覆。記者亦以顧客身份致電美心皇宮、鴻星中菜等酒樓預訂母親節八人枱，職員均指暫時能安排四人一枱。

接種疫苗初衷由防疫變為影響吃喝玩樂的因素，若食肆員工打齊兩針，食肆可升格為D類食肆，宴會人數增至100人。距離母親節尚餘約兩周，業界隨即傳出已打兩針疫苗的兼職員工成搶手貨，叫價高一成。

打兩針員工日薪叫高一倍

叙福樓主席兼行政總裁黃傑龍表示，未有聽聞有食肆出高價聘請打兩針的員工，但認為不出奇，「不過佢首先要搵到D（類）嘅餐廳先得」，暫時未見有符合條件的食肆。

現職兼職廚師的飲食業職工總會名譽會長郭宏興指，有聽聞接種兩劑疫苗的侍應或廚師可叫價較高，「江湖傳聞，講就係咁講」。但他對此傳聞有保留，因疫苗氣泡才剛實施，市民需時適應，「仲要睇吓有幾多人預訂酒席」。他認為疫苗氣泡對酒樓生意有否起色要下周才反映得到，人手需求也一樣。

郭宏興指每逢節日酒樓食肆都多聘兼職工，如母親節等，日薪也較高，如平日兼職廚師日薪約800至900元，節日就高約一至兩成，約900至1,000元。他指，過往經濟好，遇上大節日時，兼職廚師時薪一度高達120元，較平日多出一倍。