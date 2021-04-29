印度疫情危機爆發，醫療系統崩潰，人道災難一觸即發，世界各大國紛紛出手出聲援助。如果說，美國的新冠疫情衝擊了總統選舉，讓原本穩坐釣魚台的特朗普遭遇滑鐵盧，改變了美國的內政外交，那麼，尚未見到疫情受控希望的印度一旦人道災難爆發，勢必衝擊國際格局。原本在自由開放的印度——太平洋聯盟中舉足輕重的印度，如今無暇外顧，中國則趁組建環印度防疫圈之機，搶奪環印度的資源與市場。

樂向美英歐求援 對華冷淡

目前環球感染新冠病毒的人數已逼近1.5億。美國約翰霍普金斯大學疫情統計數據顯示，確診感染人數超過1,450萬的有美國、印度、巴西三國，法國、土耳其、俄羅斯、英國等四國超過400萬人確診，另有19國確診人數超過100萬。全球死亡人數已達315萬，死亡逾10萬的國家有七個，依次是美國、巴西、墨西哥、印度、英國、意大利、俄羅斯。

正陷入疫情危機的印度，人口達13.66億，是世界第二大國。以印度民眾的居住環境、醫療衞生條件而言，疫情二度爆發雖有迹可尋，但猛烈程度仍出人意料，至昨日已連續八天單日確診人數超過30萬。世界衞生組織首席科學家蘇米婭更指，印度當前報告的確診病例數和死亡病例數被嚴重低估，實際感染人數可能比官方報告的數字要高出二、三十倍。印度總理莫迪公開表示，疫情「猶如暴風雨般讓整個國家動搖」。

印度染疫及死亡人數目前雖然沒有美國多，但其龐大的人口、崩潰的醫療系統，令相關人數短期內不可避免地會持續爆增。為免印度陷入人道災難，國際社會正加快援助，美國準備為印度取消出口疫苗原料的禁令、支援一億美元的物資和2,000萬劑疫苗，英國開始向印度運送呼吸機和氧氣濃縮器設備，但能否及時扭轉局勢、是否需要聯合國協調人道援助不無疑問。

尤應關注的是，印度官方和民間輿論對接受國際援助的政治取向，明顯是樂意向美英歐求援和接受他們的援助，而對多次主動提出協助的中國則表現冷淡，甚至有印度網民要中國「收回自己的病毒」。這種取向與中印邊境衝突、科技競爭形成的民間反華情緒有關，也與印度成為自由開放的印太戰略聯盟的重要成員有關。

建環印度防疫圈 搶奪市場

作為民主世界的一員，印度在抗衡中共過程中的作用日益受到美英歐日的重視。原定6月在英國舉行的七國集團（G7）峯會，東道主擬邀請印度、南韓、澳洲參加，議題之一是中國。但是，疫情危機已衝擊印度外交。英國首相約翰遜、日本首相菅義偉先後取消了4月下旬訪問印度的計劃，英國、美國等都對印度發出紅色旅遊警示。印度疫情危機對國際格局的衝擊開始浮現，印太聯盟是因協助印度抗疫而加強，還是因抗疫分歧而削弱，很大程度上視乎印度疫情會否演變成人道災難。

另一方面，中國不會坐視毗鄰的印度疫情失控，以免禍及自己，也不會坐失搶奪競爭對手市場的機會。中國外長王毅4月27日召集阿富汗、巴基斯坦、尼泊爾、斯里蘭卡、孟加拉國五國外長舉行應對新冠疫情視頻會議，組建環印度防疫圈。印度這些鄰國早已如臨大敵，部份國家甚至對印度全面封關，但未能遏止本國感染人數的上升，自然願意接受中國的協助。

除了巴基斯坦與中國政經關係密切，其他環印度國家多是以印度為第一或第二大貿易夥伴。印度疫情危機，給中國提供了一個藉抗疫挖印度牆角、搶奪環印度圈資源和市場的機會。無論印太聯盟是否受衝擊，南亞的資源和市場必然首當其衝，得益的只有中國。

李平

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