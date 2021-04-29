本地第四波疫情或接近尾聲，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本港疫情再出現變數，雖然今日只新增4宗確診，但染疫的東涌映灣園悅濤軒第11座菲傭驗出帶N501Y及E484K變種病毒株，4月23日咳嗽，3日後向私家醫生求醫，27日到社區檢測中心檢測後確診，列為本地源頭不明個案；其僱主的10個月大女嬰亦證實確診。她們所居住的大廈全幢400戶昨晚起撤離檢疫21日，衞生防護中心呼籲密切接觸者的家庭成員盡快接受檢測，在有關密切接觸者確認陰性檢測結果前，不應外出。

而菲傭曾於4月11日及18日到訪青衣聖多默宗徒堂，政府昨已將該教堂納入強制檢測範圍，一同出席教會聚會的密切接觸者須接受強制檢疫。

另外2宗個案為輸入個案，分別由印度和尼泊爾抵港。

尼泊爾航班5.1起禁飛香港

昨日有八成半輸入個案均源自尼泊爾，其中2名患者更帶有N501Y病毒株。政府宣佈，將由5月1日凌晨零時起禁止所有從尼泊爾來港的民航客機着陸香港。政府亦指，將會延續禁止所有從印度、巴基斯坦及菲律賓來港的民航客機着陸香港的措施，尼泊爾亦會自同日起與上述三個地區同樣被列為《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）下的極高風險指明地區，曾在該些地區逗留的人士會被限制登機來港。

深圳灣口岸開放時間延長至晚上10時

政府宣佈4月29日起擴展回港易至全中國，特區政府稱與深圳市政府經協商後同意，於29日起更改深圳灣口岸的旅客清關服務時間為上午10時至晚上10時，關閉關口時間由現時晚上8時延長兩小時，以期在不增加兩地公共衞生風險的情況下，為因經商或探親等原因而有必要往來內地與香港的人士提供便利，並逐步有序恢復兩地人員正常跨境往來。而深圳灣口岸的貨物清關服務已自去年十二月十日起實施24小時通關。

受禁飛令影響 僱主可延現任外傭合約3個月

當局4月20日起禁止從印度、巴基斯坦及菲律賓出發的民航客機抵港14天，原定在這段期間抵港的外傭須押後行程。勞工及福利局翌日（21日）在社交網站表示，自去年12月底起，新聘外傭所獲發工作簽證的有效期，已由以往的3個月改為6個月，故絕大部分外傭的簽證在14日後應仍屬有效。當局續指，如外傭未能及時來港而僱主現時已聘有外傭，僱主可按政府早前宣佈的彈性安排，延長現任外傭的合約有效期限最多3個月。

勞福局又指，如僱主直接於「指定檢疫酒店計劃」的酒店預訂了房間讓外傭接受檢疫，而外傭受政府政策影響而未能來港，按照酒店與政府簽訂的合約條款，酒店須向外傭僱主退回相關款項，僱主可與酒店直接商討退款事宜。

餐飲前線街巿檔販 免費檢測延至4.30

食環署宣佈，會繼續為高接觸群組的餐飲業務前線員工、街巿攤檔從業員及駐場人員、持牌小販及凍房從業員等，安排免費檢測。網上登記截止日期延至4月30日，曾登記並已檢測的高接觸群組亦可再次登記。檢測人士要先到「社區檢測中心預約系統」預約，方可免費檢測。未有預約者須自行繳付240元的檢測費用。

免費強檢重開場所職員

因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府免費讓市民到合計20間社區檢測中心檢測，亦在各區增設流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

政府4月29日在北角蘇浙小學校及屯門友愛邨愛暉樓（第2座）增設流動採樣站，為須接受強制檢測人士提供服務。

位於大埔社區中心及東涌北公園的流動採樣站均會延長服務日期至5月14日（星期五），而東涌北公園流動採樣站於5月1日（星期六）的開放時間為下午2時至晚上8時。

所有市民

●中環愛丁堡廣場（至5月16日）

●黃大仙廣場（至5月3日）

●佐敦九龍佐治五世紀念公園7人足球場（至5月3日）

●旺角麥花臣遊樂場（至5月3日）

●尖東加連威老道100號（至5月3日）

●尖沙嘴漢口中心外（至5月3日）

●荃灣沙咀道遊樂場（至5月16日）

●元朗安興遊樂場（至5月10日）

●天水圍天瑞體育館（至5月10日）

●屯門建生社區會堂（至5月10日）

●大埔社區中心籃球場（至5月14日）

●東涌北公園7人硬地足球場（至5月14日）

供重開場所之強檢職員

●深水埗楓樹街遊樂場（至5月3日）

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至5月3日）

●沙田大會堂廣場（至5月3日）

供該區須強檢人士或職員

●屯門友愛邨愛暉樓（第2座）地下側門對出空地（至4月30日）

●深水埗楓樹街遊樂場（至5月3日）

●沙田大會堂廣場（至5月3日）

●東涌富東邨富東廣場地下對出空地（至5月1）

5.1起強制食肆每小時至少換氣6次

尖沙嘴K11 MUSEA名潮食館爆疫，被揭店內疑因通風不足或新舊餐具交叉感染肇禍。政府下令全港堂食餐廳5月1日起加強通風，安裝空氣淨化設備等，以達至每小時至少換氣6次的新規定，違者同樣被罰停晚市堂食及收緊至2人一枱。

第三輪檢疫酒店名單減至30間

政府公佈第三輪指定檢疫酒店的名單，新一輪酒店共30間，較第二輪有36間酒店減少6間，提供房間約8,300間，減少1,700間房。合約期由4月21日起至6月19日。第三輪檢疫酒店當中29間亦屬第二輪指定酒店，新加入的有一間；有8間位於中西區，灣仔和九龍城區各有5間。

政府表示，3月4日發信邀請約2,000間持有效酒店或旅館牌照的酒店申請為第三輪指定檢疫酒店，共收到70間的申請。經評估後揀選了30間作為第三輪指定檢疫酒店，供從中國以外地區抵港人士選擇入住。

本港疫情

●確診（截至4月30日14:30）

11,775宗（12日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似個案

●死亡個案

209宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多12人出院（第11529、11531、11553、11622、11636、11638、11646、11669、11687、11697、11709、11738號個案），共11,404人（包括確診及疑似患者）

●住院個案

112名確診者仍留醫；3人危殆（第6794、8078、9907號個案）、2人嚴重（第10358、11654號個案），其餘107人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●小巴路綫76（車牌LL3420）／3月31日至4月4日、4月7日至11日、4月14日／第11624號個案

●的士VD5224／4月14日／第11654號個案

●的士LA8242／4月15日／第11654號個案

兩岸疫情 （截至4月30日09:45）

兩岸疫情最新數字：大陸4月29日新增13宗確診個案，全屬境外輸入病例，分別為上海7宗，廣東2宗，山西1宗，江蘇1宗，福建1宗，海南1宗，累計確診病例90,655宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診1,121宗，死亡個案12宗。

外國疫情（截至4月30日08:15）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數突破1.5億、死亡人數超過316萬。疫情最嚴重的美國，累計確診突破3,228萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過57.5萬。印度確診人數超過1,837萬，死亡人數超過20.4萬。巴西確診人數超過1,459萬，死亡人數逾40.1萬。

法國確診突破565萬。俄羅斯、土耳其、英國、意大利確診則突破400萬。西班牙、德國確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有阿根廷、哥倫比亞、波蘭、伊朗、墨西哥、烏克蘭。秘魯、印尼、捷克、南非、荷蘭、加拿大、智利、羅馬尼亞、伊拉克、菲律賓等10國確診宗數均超越100萬大關。

●巴西疫情的死亡人數，一個月內增加10萬人，周四突破40萬，達401,186人，僅次於美國。巴西疫苗不足，正全力搶購疫苗，而參議院則正調查總統博爾索納羅(Jair Bolsonaro)的政府有否令疫情惡化。另一方面，巴西藥品監督局（ANVISA）較早時指俄羅斯研發的Sputnik V疫苗帶有引致普通感冒的病毒而拒絕批准其使用。俄羅斯有關藥廠周四揚言要控告ANVISA誹謗，散播錯誤和失實資料。但ANVISA隨即反駁有關說法是根據藥廠提供的數據而作出。

●法國發現首宗印度變種病毒個案，而備受商界壓力要重啟經濟的法國總統馬克龍，公佈4階段放寬居家令限制，除開始放寬宵禁，5月19日起咖啡室、酒吧和餐廳可提供戶外服務。雖然法國目前的新增確診和重病個案仍高企，馬克龍表示疫苗接種計劃令放寬防疫措施可以實行。根據計劃，由5月19日起，宵禁會由下午7時延後至晚上9時才開始，6月9日延後至晚上11時，而6月30日前會完全撤銷。博物館、戲院和劇院亦可在5月19日重開，有「健康通行證」的遊客由6月9日起可到訪法國。

●巴基斯坦衞生部長表示已向國藥、康希諾和科興等3間中國公司購入1300萬劑疫苗，另外240萬劑根據世衞「疫苗全球獲取機制」（COVAX）而取得的阿斯利康疫苗，亦正運送到該國。

●印度疫情嚴重，停止出口本國生產的阿斯利康疫苗往其他國家，鄰國孟加拉的藥物監管局周四表示，已通過緊急使用由中國國藥疫苗。監管局局長拉曼(Mahbubur Rahman)說，50萬劑國藥疫苗可望兩周內運抵孟加拉。孟加拉本周亦批准使用俄羅斯的Sputnik V疫苗。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 32,282,063 (575,052)

印度 18,376,524 (204,832)

巴⻄ 14,590,678 (401,186)

法國 5,653,524 (104,385)

⼟⽿其 4,788,700 (39,737)

俄羅斯 4,742,142 (107,902)

英國 4,429,841 (127,756)

意⼤利 4,009,208 (120,544)

⻄班牙 3,514,942 (78,080)

德國 3,376,918 (82,657)

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