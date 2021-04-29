最近有一位病人被診斷出是丙肝病毒帶菌者，當被告知血清丙肝病毒抗體測試呈陽性時，病人問了這個問題：「新冠肺炎康復者有抗體會有保護性，為何我有丙肝病毒抗體卻仍是帶菌者呢？」

首先，要明白丙型肝炎和新冠肺炎是兩種完全不同類型的病毒感染。一些病毒如乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒和愛滋病毒能夠逃避身體的免疫反應，引致慢性感染，早期沒有症狀患者未必察覺到。另一些病毒如甲型肝炎病毒、流感病毒和新冠肺炎，則會引起急性病變，康復後免疫反應會產生抗體，令到身體對該病毒有不同程度的保護力 。

人體被病毒感染後，免疫反應會針對病毒抗原產生抗體，病毒種類不同，其抗體特性和保護力也不一樣，肝炎病毒感染就是最佳例子。甲型肝炎病毒感染後產生的抗體（Anti-HAV IgG）有很強的保護性，令到患者痊癒後終身免疫。曾感染過乙肝病毒但已痊癒的患者血清也會有保護性的表面抗體（Anti-HBs），但這保護性有機會隨着身體的免疫力下降（如接受一些降免疫力的藥物治療）而減弱，引致乙肝病毒再活躍。丙型肝炎病毒的抗體則是沒有保護性的，血清測到丙肝病毒抗體（Anti-HCV）代表活躍感染或感染過，而不代表痊癒或不會再被感染，要知道是否活躍的丙型肝炎帶菌者，可進一步量度血液中丙肝病毒量（HCV RNA）水平。

人類對病毒產生的抗體是否有保護力，取決於此抗體是否針對病毒結合人體細胞受體的「受體接合部位」。例如新冠病毒的受體接合部位就是它表面的「棘蛋白」（spike protein），而人體肺部細胞的ACE2就是受體，病毒以棘蛋白結合ACE2後就可進入人體細胞繁殖，引致新冠肺炎。如果身體受感染後產生的抗體能夠接合新冠病毒棘蛋白，就有可能阻撓病毒跟細胞結合，成為中和性抗體（neutralizing antibody）。

現在使用的新冠肺炎疫苗，就是利用滅活新冠肺炎病毒或病毒的棘蛋白信使核糖核酸（spike protein mRNA）刺激身體免疫反應產生棘蛋白抗體，當受到新冠肺炎病毒感染時可以中和病毒的棘蛋白以阻止病毒入侵細胞。乙肝病毒疫苗也是利用類似的原理，注射乙肝病毒表面抗原以刺激免疫系統產生有中和作用的表面抗體，阻撓乙肝病毒入侵肝臟細胞。到目前為止，尚未有丙肝病毒疫苗，幸好有非常有效的藥物可以清除丙肝病毒，徹底治癒。丙肝病毒抗體雖然沒有保護性，但卻提供很好的丙肝診斷方法，及早診斷及治療，可預防丙肝病毒感染引致肝硬化及肝癌。

香港肝癌及腸胃癌基金會網址：http:www.hklcf.org/

潘冬平教授 香港肝癌及腸胃癌基金會創辦人及主席