中央下旨要「愛國者治港」，講到呢樣，嚟自中國各省市嘅大媽大叔又點可以缺席？負責產生特首嘅「選舉委員會」第三界別新增「同鄉社團」，廣東社團總會、福建社團聯會等較大型社團悉數入圍，但由長和資深顧問擔任首席榮譽會長、轄下有42個屬會及十幾萬會員嘅潮屬社團總會，則未有包括在內。早前就有報道指，一班「架己冷」因為咁不是味兒。

前財爺、香港江蘇社團總會會長唐英年，今日喺特首林鄭月娥做主持嘅《選委界別分組面面觀》就話，自己個同鄉會雖然成立日子唔長，但就做咗大量嘅工作，會員都對有份成為「指定團體」參與選委會感到好鼓舞好雀躍，「可以參與完善選舉制度之後嘅治港嘅一個單位」。

唐英年提到，廣東、福建、潮州嗰啲同鄉會係最大嘅，「但當然我有啲潮州朋友而家有少少心理不平衡，話點解潮州我哋冇呀？佢哋好多呢啲同鄉社團都係多年嚟嘅工作」，除咗團體社群、抗疫時出動義工隊派物資，更重要係喺社會事務上動員，「例如做好多撐警啦，喺《國安法》通過之後，我哋都擺咗好多街站，支持《國安法》通過」。

聽到「架己冷」嬲豬，林鄭就立即補飛解畫，話自己都好多潮州朋友，話特區政府做事都有規有矩，喺咁重要嘅「完善」選舉制度法律前，要有「一啲相對客觀嘅標準」喎，所以邊啲同鄉社團可以做「指明實體」，「就係按住內地畀我哋嘅意見，係按以省或直轄市或者自治區做一個單位。我知道潮州就好大，有潮陽、潮汕呀咁，但佢都唔屬於嗰三類」，仲話廣東社團總會都有好多潮州人嘅屬會，可以反映意見咁。唔知「架己冷」聽完有冇下到火呢？

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