繼早前有家屬投訴兒童醫院醫生疑手術期間判斷錯誤，累男嬰陀足一世心臟起搏器，欲找其他醫生諮詢卻被嘲諷：「可以去大灣區睇吓有冇人幫到你（哋）」後，《蘋果》再接獲已故8歲腦癌女童的母親投訴，質疑該院醫生未有建議女兒做腫瘤切除手術，女兒臨終前亦沒有得到紓緩治療；部份醫生更說話涼薄，希望醫管局能正視問題。兒童醫院回覆時承認就紓緩病症末期引起的症狀有改善空間，惟就醫護態度問題僅稱已提醒員工加強與家屬溝通，提升敏感度，避免不必要誤會。

陳太（化名）的女兒1歲半時患上腦癌，曾經歷過手術、化療和電療，能維持基本正常生活，至去年5月尾當女兒8歲到兒童醫院覆診時，因發覺女兒消瘦，經常感覺疲倦，遂留院接受檢查，隨後發現腦部長了8厘米大的惡性多形性膠質母細胞瘤（簡稱GBM腫瘤），陳引述當時醫療團隊指如切除腫瘤女兒會「醒唔返」，希望透過紓緩治療讓她在剩餘時間能有較好生活質素，故陳太同意了接受引流腦積水手術。

惟陳太指，女兒手術後因服用類固醇藥物胃口大增，出現便秘問題，她一直要求醫生處方通便藥處理，但最終只開了一兩次，6月8日女兒上廁所時「谷大便」致滿面通紅，並隨即出現嘔吐，當日醫生安排照電腦掃描，發現女兒腦出血，自此需要長期臥床及使用鼻胃喉進食，亦不能正常對答，質疑根本沒有生活質素而言，「由入院到做手術一個禮拜左右，（女兒）由識行識笑識自己食嘢到臥床，到個人唔係好郁到。」

專家指女童當時應可切除部份腫瘤

同年9月陳太曾另覓私家醫生意見，有腫瘤科專科醫生看過5月的磁力共振掃描檢查，認為當時其實可以進行部份腫瘤切除手術，她直言聽後很後悔，如重新選擇會希望女兒可做手術切腫瘤，「覺得自己好蠢囉，完全相信醫生嘅說話，戇居直頭係⋯⋯投訴時有同兒童醫院講返，佢（哋）話個病好嚴重，話個手術冇效益，唔覺得有做錯。」

陳太又指，因女兒本身受SIADH（抗利尿激素分泌異常綜合症）影響，需服食指定份量鹽丸補充鈉質，曾因發現醫院給予「吊鹽水」整體鈉份量減少，向部門主管陳教授查詢，惟換來惡劣回應，稱醫生會不斷調校鹽份，「就算有冇鹽份出錯，你個女都係會死」；又試過女兒「吊奶」疑喉管尺寸不對未能吸收，護士建議照X光檢查，但腫瘤科醫生反問：「照X光有幅射係咪都要照？」

稱女兒離世前夕陷昏迷 惟醫生認為「唔似唔舒服」

至10月26日，女兒早上心跳加快和不停流汗，陳太指當值醫生除了中午開了一次必理痛，便再沒有作任何紓緩治療，當晚腫瘤科醫生到醫院時，更稱覺得其女兒狀態沒有不適，「佢話覺得我個女唔似唔舒服，我就反問佢我個女到夜晚已經係不省人事、昏迷狀態，我覺得佢嘅說話好涼薄」，女兒最終在翌日早上離世。

兒童醫院發言人回覆指，女童先後患有脈絡叢腫瘤、鱗狀細胞癌及惡性膠質母細胞瘤，去年5月27日入住兒童醫院，電腦掃描及磁力共振檢查結果顯示其腦內腫瘤大至涵蓋兩邊額葉，考慮到腫瘤體積及位置，預計手術難以完全將它切除，衡量手術風險和效益後，判斷病人不適合接受手術。病人住院期間出現便秘問題，醫生曾為其處方乳果糖藥水，曾為病人照X光檢查顯示並無腸道阻塞，一般而言晚期腦腫瘤患者出現腦出血屬常見情況，相信與病人便秘無關連。

發言人未有回應醫生曾否說出不當字句，僅指總括而言團隊一直提供適切治療，惟院方承認與家屬溝通和就紓緩病症末期所引起的症狀方面有改善空間。兒童及青少年科部門主管、腫瘤科醫生及紓緩治療科醫護人員去年11月亦曾與病人家屬會面，醫生承認部份醫護人員溝通有不足之處，已提醒員工加強與病人及家屬溝通，提升敏感度，留意說話用詞，避免不必要的誤會；亦會加強醫護人員培訓，包括留意正接受紓緩治療病人的需要。

女童情況難「切得清」腫瘤 逾9成機會復發

有腫瘤科專科醫生指，女童先後患過不同腫瘤，大方向情況都會較差，即使切除腫瘤也難以「切得清」，亦有逾9成機會復發，兒童切除腫瘤後存活率數據亦不足，但一般而言如成年人本身狀況良好，切除部份腫瘤後加上化療電療，估計可延長數個月存活時間，但詳細仍需視乎女童整體臨床情況而定，家屬如遇上類似情況，宜盡早找私家醫生尋找第二意見。有腦神經外科醫生則指，女童的腦腫瘤情況嚴重，不論做不做手術都有相當高風險，認為有關醫療團隊與家人的溝通和理解更為重要。

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