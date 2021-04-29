港府昨日開始實施疫苗氣泡，食肆按不同接種疫苗及使用安心出行規定，設四級用餐區，若食肆員工及食客打兩針，就可設最多八人一枱、營業至凌晨2時、宴會人數更增至100人的D區。不過有傳媒報道，D類食肆近乎沒有，有業界中人指，原以為政府建議是明益大集團及大酒樓，怎知連這些酒樓也不接受政府「好意」，全因「好睇唔好食」，「冇人用嘅話，開個D區咪等於浪費地方，搵自己笨。」

該業界人士指新規定實施，他認識的一些大酒樓也是只開「B+C區」，即四人及六人一枱，該業界人士笑言，其實不是大時大節，「冇乜幾可六人或以上一枱食飯，特別疫情後，少咗好多一大班人出街食飯，最多四人左右」，亦正如他所說，不少傳媒也報道，多間大酒樓的C區也不爆滿，笑言，「若連C區都坐唔滿，仲浪費地方劃個D區做乜？不如用啲地方開多幾枱B區，做多啲生意。」

「邊有人為食飯打針？」

另一地區人士更笑言，他認識一名酒樓老闆，也指分區根本不可行，「佢做啲地區酒樓，梗係用盡每張枱位，成日細枱變大枱、大枱變細枱，𠵱家要限死一區區，咪搞死佢」，至於政府所謂員工及食客打完針可設八人枱，該地區人士笑稱，「為八人食飯，叫冇打疫苗嘅人去打針，仲有十幾廿日等疫苗生效？有冇人會咁做？」而且不少酒樓早已有應變招數，「八人咪分開兩張四人枱加塊膠板，又簡單又易做，使鬼勞師動眾搞個D區咩！」不過如此一來，政府想用疫苗氣泡令更多市民打疫苗計策怕且又落空。

季陶

周一及周五刊出