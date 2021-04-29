一直以來，科學家知道睡眠和記憶有密切的關係，深層睡眠的時候，腦袋會把日間遇過的事情，鞏固入記憶裏。另外，深層睡眠時，也是大腦「排毒」的時間，尤其是腦退化（Dementia）有關的蛋白質Amyloid和Tau特別有關，所以科學家一直以來都想知道，睡眠不足會否增加腦退化的機會。

最近，英國的科學家成功地追蹤了八千位參加者二十五年，從他們五十歲開始，三十年後再作檢查時，研究人員發現，五十歲時每晚睡六小時或以下的參加者，較每晚睡七小時或以上的參加者，患有腦退化的機率增加百分之三十。研究人員也把參加者，中年時的抑鬱狀態紀錄下來，因為有可能是中年時抑鬱，所以睡得不好，而抑鬱也會增加之後腦退化的風險。不過研究人員發現，即使沒有抑鬱的參加者，如果是中年時睡眠不足的話，三十年後，腦退化仍然會增加，研究人員也把其他可能會影響到腦退化的因素，如吸煙、飲酒、糖尿、高血壓、心血管病等計算在內，可以說，這個是較紮實的研究，雖然不能非常肯定地說，中年睡眠不足，便一定會引致三十年後的腦退化，但至少可以說，兩者的關係是頗為明顯。

當然，還需要更多研究去找出其他未有考慮的因素，例如會否有基因特變，會同時令到當事人中年時睡得不好，及之後患上腦退化症。不過，至少可以肯定的是，年輕拼搏時，可能可以睡少一點，捱下也不要緊，不過，到了五十多歲，經常也睡不夠七、八個小時的話，便不應該掉以輕心，需要認真的弄清楚問題的成因，是因為工作時間過長，還是掛着打機，以致沒有足夠時間睡，還是有其他的身體或情緒問題引致失眠。沒有好好處理睡眠不足的問題，除了會影響日間精神、工作表現外，現在還有多一項考慮，便是有機會二、三十年後，腦退化的風險增加，此外，如果中年時有睡眠不足的話，更需要留意腦退化的一些成因，例如吸煙、飲酒、運動不足、糖尿、高血壓、心血管病等，尤其是有家族遺傳因素的話，更要盡量把這些危機因子控制得好一點，減低將來患上腦退化的機率。

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李德誠 精神科專科醫生