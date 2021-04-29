在共產主義薰陶下成長的劉姨姨，父親是共產黨員，可謂根正苗紅，有趣是她自從由深圳嫁到香港後，卻又支持每年的六四、七一遊行，甚至佔中、傘運、魚蛋革命及反送中運動也參與其中，後半生與前半生完全顛覆，但矛盾中又看似合情合理。

學者：留戀理想化共產主義

「真正的共產黨教育，係為民主為公義，唔怕流血唔怕犧牲，呢啲係真英雄，其實我細細個係受呢啲教育，現在共產黨佢哋何以忘記咗共產黨初衷？」劉姨姨中學時已經加入共青團，父親是黨員，弟弟亦在內地打政府工，劉姨姨可謂從小就飲黨的奶水大，直到在海南讀大學時，北京發生六四事件，當時的劉亦響應這場運動，在學校老師帶領下包圍省政府，至今記憶猶新。來到香港後，她深深感受到自由氣息的可貴，也不需要事事有無形之手在幕後操控，可以按自己意願行事。

有多年採訪中國新聞經驗的浸會大學新聞系高級講師呂秉權對於共產黨為民主為公義的說法，他直指是理想化版本，「當共產主義傳入中國的初期，1949年建政初期，容納了一班知識分子在領導層，後期反右、文革，共產黨對於這種比較民主、追求無私公義理想的人，做了一系列鬥爭，今時今日，仲有些人覺得早年共產黨的理想，在他心目中仲喺度，某程度是留戀這諗法。」現在共產主義已變成實用性，以走向富強為重點。

「佢講的民主，並非我們普世價值認為的民主，他們的民主是基層的民主，有限度的民主，要協商的民主，並非透過選舉、全民民主去達到，是相當有限度的民主。」

在共青團洗禮下成長的劉姨姨，深知共產黨十分重視思想工作，因她在移居香港前曾在內地一間國營石油企業做宣傳部，說穿了是就是做洗腦工作，一味唱好歌舞昇平，故她深諳宣傳威力，亦知共產黨要緊抓宣傳大權。

過去在抗爭現場，她會用獨門反洗腦技巧，令被罵「X你老母黑警死全家」的警員化戾氣為猶豫，棒下留人，「有人被拉或者差佬衝過去，我就即刻去到講，『阿Sir佢都唔係鬧你，佢係鬧暴政鬧政府』，我話你唔想香港好咩，我哋大陸過嚟好驚，我都係睇香港有自由，我唔想睇香港變咗大陸」，劉姨姨正以微小的力量來實現她認為的共產黨初衷。