本周初舉行的奧斯卡金像獎頒獎禮，由在北京出生的趙婷執導的電影《浪跡天地》成為大贏家，不但奪得最佳影片的殊榮，趙婷本人及戲中女主角也分別憑這部電影榮獲最佳導演及最佳女主角的獎項。趙婷更成為繼台灣出生的李安之後，第二位獲得金獅獎、金球獎和奧斯卡金像獎的華人導演，換言之即是中國大陸的第一人。如此「中國人揚威國際」的榮耀，按黨國宣傳喉舌的正常操作，理應大張旗鼓地宣揚慶祝。然而現實剛好相反，本屆奧斯卡頒獎禮在中國內地一早就被安排低調報道，有關趙婷獲獎的消息被微博等社交媒體過濾刪除，只因趙婷被搜出在2013年接受美媒訪問時說過一句「中國是個遍地謊言的地方」，涉嫌「辱華」。

若然說一句「中國遍地謊言」就是「辱華」大罪，要全國封殺，那麼趙婷的《浪跡天地》拍出了美國中西部「遍地貧困」的景象，肯定就是「辱美」了吧？一個中國導演以美國窮困一面為電影主題，損害美國的富裕超級強國形象，簡直「居心叵測」，何以竟能在美國奧斯卡的殿堂上獲得最高殊榮？當然，大部份美國人的腦子並不跟隨中共邏輯運作，說美國窮人生活艱難，多數美國人會和議；說美國種族歧視問題嚴重，多數美國人也會和議。大部份美國人不會認為這些批評、指控是「辱美」，他們更在意的是問題是否真確、有無解決方法？《浪跡天地》寫實地展現出美國社會存在的一種現象，引人深思，並非侮辱，其獲獎自然不過，更是體現了美國人的「文化自信、制度自信」。

「四個自信」越講越沒有

相比之下，時刻強調「四個自信」的黨國，在面對質疑時卻顯得越來越不自信。由鄧小平的「我們不怕他們罵，共產黨是罵不倒的」發展到大國崛起的今天，竟然連一個並沒涉足政治的人在八年前說過的一句話也介懷如斯，中共的「自信」到底都去了哪裏啦？還是只有在楊潔篪、趙立堅之流對歐美列強打嘴炮之時才會顯露出來？

說句「中國遍地謊言」值不值得被如此封殺？若是指控根本不實，有自信者自然不會理會，難道李嘉誠會介意被罵「窮鬼」嗎？而若是指控屬實，則「辱華」者並非說出「中國遍地謊言」的人，而是那些令中國遍地謊言的人。當然，「崩口人忌崩口碗」，那些令中國遍地謊言之人因為被刺到了痛處，惱羞成怒，便會指摘說出事實的人是「辱華」，要全力封殺。

一個時刻強調「自信」和「偉光正」的國度視這一指控為侮辱是尋常人難以理解的；正如尋常人也很難理解一個被絕對正確的主席親自宣佈「全面脫貧」的國家，怎麼還不斷被爆出山區村民要花兩小時跨省買水這類脫貧造假情事。北風南漸，當香港越發融入促成遍地謊言的一制之中，香港逐漸變得遍地謊言也在所難免。而在這遍地謊言的新時代香港，對於促成遍地謊言的人來說，坦白說出真相、指出其說謊的事實，就是「侮辱」了。因此警務人員對設立「辱警罪」、打擊「假新聞」一直念茲在茲；因此入境處昨日突然公開發炮，指摘審計署針對該處的調查報告是「胡亂批評」、「嚴重破壞入境處專業形象」。

也因為說出真相就是「侮辱」，因此一句喊了32年的口號，突然可能犯法；一場風雨不改的年度聚會，又極可能不再「合法」舉行。林鄭說特區要尊重憲法、尊重當中列明中共執政黨地位，然而同屬憲法定明的中國公民享有言論、出版、集會、示威等自由，難道當下的特區有給予同等尊重？一個遍地謊言之港，難道又不是當權者給予一國兩制的最大侮辱嗎？

林海

傳媒工作者