有菲傭日前被驗出帶有N501Y及E484K變種病毒基因，源頭不明。政府今日召開記者會，食物及衞生局局長陳肇始指，全港所有外傭在5月9日前強制檢測，已打2針疫苗及已過14日的外傭可獲豁免，今日已檢測的外傭亦不需再檢測。勞工及福利局局長羅致光則指，日後外傭申請工作簽證將加入新要求，包括要先打疫苗才可獲續約。

對於全港外傭下月9日前要強檢，香港亞洲家務工工會聯會主席阿釘批評，全港有近40萬名外傭，「有冇可能9號之前做晒？你話有冇可能？淨係得1萬人就可能得嘅」。她指，外傭在周一至周六亦要工作，只有周日的假期有時間做檢測，「我哋打緊工㗎喎，要睇住細路、煮飯，僱主都未必畀我哋去」，相信周日的檢測中心將會變得人頭湧湧，或要輪候很長時間。

外傭多年紀大有長期病難打針

至於續約前要打疫苗，阿釘指，疫情重挫全球，大部份外傭的家鄉，即菲律賓、泰國等都很多人失業，依靠外傭來港工作養家維生，但坦言擔心此舉將會令大批外傭失業，「特別係泰國嚟嘅外傭，年紀好多都係50 up（50歲以上），有啲有糖尿、年紀大真係唔敢打」。

她續指，自己了解政府的防疫目的，但認為施政過於混亂，亦不夠「貼地」，「諗到乜就講乜，冇睇過個情況，睇吓有冇真係做得到先」，亦批評政府在推出這些新措施前，完全未有與業界討論。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）