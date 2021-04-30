港府於本周三（28日）公佈放寬食肆和宗教場所等社交距離措施，昨日起生效，但措施設下多項條件，安排複雜惹來外界批評。天主教香港教區今發通告，指宗教場所的放寬措施僅適用於16歲或以上，並已接種第一劑疫苗人士，因所涉程序累贅，對信友、聖堂和彌撒中心造成不便，宗座署理湯漢樞機決定教區維持舊有防疫安排，即放棄落實新放寬措施。

新一輪社交距離措施硬推「疫苗氣泡」，教會團體可在特定條件下增加群組聚集人數。新措施規定，已接種第一劑疫苗的16歲或以上人士參與沒有供應食物或飲品的婚禮時，如在室內地方聚集，人數上限可由20人增至50人；室外地方則可增至100人為上限。此外，已接種第一劑疫苗的16歲或以上人士參與其他宗教活動時，如場地沒有供應食物或飲品，活動參與人數上限亦由處所通常容納人數30%，增加至室內地方的50%和室外的100%。屬於宗教禮儀一部份的食物或飲品亦可獲豁免。

天主教香港教區今發通告回應有關放寬措施，形容所涉程序頗累贅，對信友、聖堂和彌撒中心造成不便，而且，措施不適用於15歲或以下參加者，對於基於健康原因未能接種疫苗人士更另有規定。因此，湯漢經諮詢主教公署後，決定聖堂和彌撒中心將不會推行新措施，維持參加彌撒人數不超過處所通常容納人數30%，以及沒有供應食物或飲品的婚禮參與者上限為20人。通告指，信友可請求室內婚禮人數增至50人，但必須符合政府所述條件。

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