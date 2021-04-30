本港疫苗接種計劃開展逾兩個月，政府昨日（29日）開始以打針換放寬防疫措施之下，今日（30日）的預約接種及接種數字又再輕微上升。而在計劃展開64日後，至今有約916,300人已完成第一針疫苗，當中預約德國BioNTech復必泰mRNA疫苗的人數約16,900人，是一星期以來最高；至於中國科興滅活疫苗的預約人數為約5,000人，亦是一星期以來最多。不過與上星期五（23日）相比，數字同樣下降。

政府今日公佈的疫苗接種數字，至今共有約916,300人完成第一針，當中約486,000人接種BioNTech、約430,300人則為接種科興。至於完成兩針的人數為約497,400人，當中約310,700人接種兩劑科興及約186,700人接種BioNTech。而周五的數字，接種第一劑科興人數為約6,500人，是4月以來最多，而接種第二劑科興則有約5,800人；至於接種BioNTech共有約23,600人，當中第一針為約12,600人，第二針則有約11,000人。

而今日共有約21,900人網上預約接種疫苗，當中約5,000人預約科興，約16,900人預約BioNTech，兩者數字都是一星期最高。

6人針後不適 42歲婦第2針科興後心悸及心跳增快留醫

另外，今日仍有6人在接種疫苗後不適送院，當中5人為接種BioNTech，1宗為第二針科興。而3人仍然留院觀察，當中包括唯一接種科興不適送院的個案。該宗個案為一名42歲女子，在葵涌林士德體育館接種第二劑科興之後，出現心悸及心搏過速，於4月29日上午11時44分送往瑪嘉烈醫院情況穩定。其餘兩宗留院觀察個案，分別為在香港中文大學醫院接種第一劑BioNTech的28歲男子，接種後出疹及痕癢，4月29日下午1時43分送往威爾斯親王醫院後，情況穩定。而另一名51歲女子，在教育局九龍塘教育服務中心接種第二劑BioNTech後感到暈眩，4月29日下午5時32分送往伊利沙伯醫院，同樣情況穩定，3宗個案皆須留院觀察。其餘已出院的事主症狀包括血壓上升及暈眩、高血壓危象，以及面部及頸部腫脹。

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