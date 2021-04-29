早前有一位30多歲年輕病人求診，主要的病徵是覺得右眼視力漸漸變差，只能閱讀到字體較大的文字。眼科醫生找不出眼球有任何病變，因此安排了磁力共振掃描，發現右側顱底貼近視覺神經位置有腫瘤，並壓迫視覺神經，所以把他轉介到神經外科跟進。

經過詳細詢問病情及研究病變影像後，再從病人的年齡及表徵看來，較大可能屬良性腫瘤（如腦膜瘤），但由於腫瘤的位置較為罕見，因此仍建議他盡早切除腫瘤，一來可解除對視覺神經的壓力，二來可取樣進行細胞化驗。病人初時難免有些擔憂及猶豫，後來經解釋後，他明白毋須接受傳統開顱手術，而是透過經鼻孔內視鏡技術切除腫瘤，並配合電腦導航以加強安全，他便同意盡快接受手術。

本來手術已安排妥當，但病人最終未有如期到來做手術。後來我們聯絡到病人，得知他早兩、三個月開始經常咳嗽，近來更因呼吸不暢順及咳嗽加劇入院，醫生初步懷疑他患肺炎，但檢查後沒有發現肺炎細菌，新冠病毒測試也呈陰性。他留醫數天後出院，但咳嗽和呼吸困難情況沒有完全消除。在疫情蔓延下，他怕外出會被誤當成新冠患者，也害怕自己會受感染，所以無奈地留家休養了一個多月。

當他再來覆診時，他的視力已急速轉差，連手指也無法清晰看見，加上他仍感呼吸困難，情況特殊。因普通肺部感染很少會持續多月仍沒改善，良性腦瘤也很少在個多月內迅速惡化。經過進一步肺部X光檢查及驗血，發現肺部陰影更明顯，血液內癌症指數偏高，正電子掃描更顯示有瀰漫性腫瘤擴散，壓迫視覺神經的腫瘤極可能是癌症擴散引致。病人即時獲安排接受經鼻孔內視鏡腫瘤切除術，先為視覺神經減壓，其後的組織取樣化驗證實屬肺部擴散的癌細胞，需轉介腫瘤科作進一步治療。

我們的身體是一個整體，有時不同器官呈現的症狀，看似風馬牛不相及，但可能是事事關連。病人求診時不妨與醫生多溝通，不要忽略一些表面看似無關的症狀。當醫生掌握更多資料時，便有機會警覺不尋常的病變，或能及早找出疾病根源，盡早醫治。

黃海東 中大醫務中心神經外科專科醫生