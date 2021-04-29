【本報訊】立法會前日極速三讀通過《2020年入境（修訂）條例草案》，多個團體憂慮修訂或賦權入境處長禁止任何人出入境，保安局長李家超批評不實，又指日後附屬法例將定明有關權力只針對入境航班。大律師公會指，即使將權力限制納入附屬法例，但因主體法例將權力定得太闊，政府日後仍有權修改附屬法例。

僅納附例 隨時修改

大律師公會年初曾就《入境條例》修訂兩度發信，指草案第三條「指示某運輸工具可或不可運載某乘客或該運輸工具的某乘組人員」，如同賦予入境處處長不受限制的權力。大律師公會副主席葉巧琦昨表示，根據該條例的主體法例，目前有關權力仍適用於任何出入境人士，指政府聲稱修例是為了處理免遣返聲請人士，但卻僅在附屬法例列明針對「入境人士」，「咁係咪所有入境人士？係咪可以拒絕免遣返聲請人士以外嘅人（入境）？」

葉又質疑為何政府不在主體法例中列明入境處長權力限制，「既然寫得喺附屬法例，點解唔寫喺主體法例呢？」她續指，因主體法例中所定的處長權力範圍太闊，故即使政府在附屬法例中指明只針對入境航班，日後亦有權力再作修改。

關注鎖港條例工會聯合陣線、民陣及支聯會，昨就《入境條例》修訂見記者。支聯會副主席鄒幸彤指，政府單單表示在附屬法例說明針對入境航班並不足夠，又指如附屬法例未有仔細列明不同的情況，政府官員可有「剩餘權力」，行使主體法例賦予的權力，「附屬法例係禁止唔到呢樣嘢。」

鄒質疑即使有關權力只針對來港航班，但仍會影響在外國工作或讀書的香港市民，「返唔到嚟點算？淨係限制入境解決唔到憂慮」，未來必須監督政府是否有信守諾言，在附屬法例中加入權力限制。