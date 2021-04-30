疫下港府傾力宣傳「安心出行」，引起私隱爭議及監控陰霾，今年財政預算案計劃分期派發5,000元電子消費券，計劃料約720萬人受惠，屆時將涉及大量個人資料處理，令人再度關注私隱問題。有數據專家查閱入圍營運商應用程式要求權限，表示部份或已超出一般交易所需；當中2間集團背景為內地支付巨頭，私隱條款列明會與集團內公司分享個人資訊，亦有指會保留資料以激活中國版本程式，惟早於1995年制訂的《私隱條例》，規管跨境資料移轉的第33條至今仍未實施，有市民坦言擔心私隱問題。便利加上「銀彈攻勢」當前，按下應用程式「同意」鍵時，公眾應如何了解會被收集哪些資訊？

根據最近報道，電子消費券派發對象為居港的年滿18歲香港永久居民及新來港人士，最快暑假開始接受登記，目標為帶動本地消費。政府4月中「派彩」，公佈入圍儲值支付工具（SVF）名單，包括WeChat Pay HK（微信支付香港）、Alipay HK（支付寶香港）、Tap&Go「拍住賞」及八達通，共4間營運商。它們分別屬騰訊（0700）旗下、阿里巴巴（9988）與長和（0001）合資、香港電訊（6823）旗下，及由香港多間主要交通運輸機構共同持有，全部均有流動應用程式及支援QR code，亦有使用收款機及條碼，而微信支付香港介面可見於通訊應用程式WeChat（微信）中。

入圍App要求權限多私隱存隱憂 專家提醒可Say No

早前「安心出行」要求讀取用戶手機及程式歷史，引起憂慮個人資料外傳爭議，以後消費券計劃選用的營運商應用程式所要求的權限更多，申請開戶時除了一般個人資料，部份亦會要求提供如身份證、信用卡副本、地址證明或資料，以提升用戶級別或可使用金額，公司如何保留、移轉個人資料令人關注。

本報街頭訪問市民較常用哪一間營運商、為何不選用等，約10名受訪者均有使用八達通，主要方便乘搭交通工具，大部份受訪者並沒有詳閱相關個人資料條款。有大專生自嘲「都係無睇就用，貪一時之快」；有中學生表示會先細閱條款，對2間有內地背景營運商較欠信心，「覺得個人私隱無咁保證到，信唔過就直頭唔用喇」。

按《個人資料（私隱）條例》，個人資料只限用於收集時述明目的。數據科學家黃浩華表示，現時市民可於應用程式商店網站，查閱其要求索取權限，開戶時亦應細閱條款；但將來若因應消費券要加入新功能或會收集更多數據，有可能超出用戶最初可接受範圍，營運商及政府均有責任確保資料妥當地儲存、處理。

若以Google Play平台4月版本為準，比較4間入圍營運商的流動應用程式，分別要求16至46項權限，當中本身為通訊軟件的微信要求項數最多。上述權限包括類似「身份證」的手機識別碼、存取及修改通訊錄、拍照錄音等，黃認為，有些資料收集可能已超出一般交易所需，「例如會比較詫異係點解交易時要記錄埋你個地理位置呢？我想知商家同埋我畀咗幾錢嘅啫，但佢會知道埋你GPS位置，咁就會洩漏咗，比佢原來需要更加多嘅資料」。

他提醒，部份權限可於電話「設定」拒絕，建議使用前先行了解，「有啲資訊收集咗的確係方便消費者搵更適合自己嘅產品，但亦要了解有咩私隱你係唔想被收集，可能要有個取捨」。

有營運商保留資料以激活中國賬戶 未回應資料會否移轉內地

入圍者當中，微信支付香港及支付寶香港均有內地背景，翻查其私隱政策，前者表示會與「集團內公司」分享個人資訊，而資訊會移轉至或儲存、處理於加拿大安大略省及香港；後者列明，為提供額外功能，登錄資料將保留用作激活中國支付寶及淘寶賬戶，亦可能將個人資料提供予有業務推薦或類似商業關係的第三方，包括阿里巴巴集團等。

本報曾就此查詢4間營運商，用戶資料會否被移轉到內地或海外公司、伺服器。八達通指，一般使用境內伺服器，亦有使用海外雲端服務；Tap&Go指，會嚴格遵從《私隱條例》及相關法例的要求，其條款指有需要時會轉移至境外，例如用以偵查犯罪行為，或以達到儲存、處理等目的。

支付寶香港未有直接回應會否將資料移轉至內地，強調會嚴格遵守《私隱條例》等，受有關部門規管，致力保護用戶私隱及數據安全。微信支付香港則至截稿前未有回覆。

《私隱條例》第33條禁轉移外地 95年制訂至今未實施

本港《私隱條例》第33條「禁止除在指明情況外將個人資料移轉至香港以外地方」，禁止資料使用者將個人資料轉移至香港以外，除非符合條例列明情況，但至今仍未實施。翻查自2017年以來、最近5年的立法會文件，私隱專員公署本來每年工作報告均會提及第33條研究進度，例如曾指會檢討及更新私隱保障標準，與香港相若司法管轄區制訂「白名單」。不過，到今年1月公佈去年工作報告中就沒有提及，報告強調來年首要工作為就「起底」罪行定義、刑罰等作修例建議。

香港個人資料私隱專員公署回覆本報，指因第33條實施將對商界有很大影響，業界與署方需更多方面準備，而97年已推出《跨境資料轉移指引》，現正審視並目標於年內推出新指引。若對平台所收集的個人資料存疑，署方建議可聯絡供應商及向公署投訴。

至於曾在立會文件提及的私隱保障標準與香港相若司法區「白名單」，署方指，經顧問研究後發現因應各地法規持續演化等而難以制訂。被問到內地私隱保障標準與香港是否相若，署方就指，近年內地相關法規發展迅速，例如實施了《網絡安全法》等，預計今年出台的《個人信息保護法草案》，當中有些建議規定與歐盟的《通用數據保障條例》相若。

關注網絡政策的中大新聞與傳播學院助理教授徐洛文指，香港是全亞太區首個地點有個人資料條例保障，當年主要為與歐盟龐大市場經商而制訂，因歐盟對私隱保障要求極高，「最基本如果有33條，要送香港個人資料去外地，咁當地保障要同香港咁上下level（程度）」。至於為何至今仍未實施，他懷疑可能因實行上有困難，一些與內地關係密切的公司或會遇上問題，「因為內地對私隱法律的框架，同香港仍然係有啲距離」。

徐洛文亦指出，若有資料外洩事故，現行法例並無規定資料使用者必須向當局或資料當事人通報，只屬自願性質，「例如有時見到Facebook無端端提你改密碼，可能已經代表佢有資料外洩」，認為應引入強制通報機制。

內地App曾涉私隱風波 2016年被揭涉存取用戶私隱「送中」

過往2間內地科網支付巨頭均曾陷私隱外洩爭議，翻查報道，支付寶於2018年發表2017年個人年度賬單，惟用戶會被默認為同意「芝麻服務協調」，被質疑涉侵犯用戶知情權及選擇權，事後曾道歉及被內地網信辦「約談」；去年加拿大多倫多大學安全研究團體公民實驗室（Citizen Lab）發表報告，指微信涉及監控國際版用戶，將收集所得數據完善內地審查機制，當時騰訊發言人曾指非常重視該報告。

而根據《私隱條例》，資料保留時間不應超過達至原來目的的實際所需，若資料使用目的再不符原初持有需要便須按切實可行步驟刪除，若服務商違反條例可被罰款。2016年消委會曾檢視市面10款流動支付服務，發現有營運商保留客戶個人資料長達7年，並指支付寶香港稱會永久保留，懷疑不符合個人資料原則。其後有報道指，支付寶表示回覆消委會問卷時錯誤理解問題，保留時間應為7年，若懷疑用戶涉洗黑錢才會按照國際法永久保留。

同年12月傳真社（FactWire）曾報道，淘寶、WeChat、淘寶全球、支付寶錢包及天貓5個內地科網公司研發推出的應用程式，會識別用戶身份、紀錄活動及位置等資料存取成檔案，再抄送至內地伺服器，當時私隱公署曾回覆傳真社，《私隱條例》第33條禁止個人資料轉移至香港以外地方的條文尚未生效。

指目前法例框架下消費者求助無門 消委會建議引入強制通報機制

本報亦查詢4間營運商會保留個人資料多久，八達通指與客戶結束所有業務關係後會保留資料7年，而支付寶香港、微信支付香港及Tap&Go回覆時則沒有說明。

就使用流動支付平台，消委會建議消費者申請時宜先了解平台安全程度及信譽，並細閱條款細則，考慮是否必須提供例如姓名、身份證號碼及信用卡號碼等重要個人資料。而於目前法例框架下，一旦企業發生資料外洩事件，消費者更是求助無門，因此會方期望條例可以早日更新，例如引入強制通報機制及違規罰則，以加強對個人資料的保障。

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