疫情影響下，社會氣氛持續低迷，加上限聚令掣肘，今年勞動節與往年一樣，沒有五一大遊行。不過，仍有十多名區議員及十餘個政治團體拒絕放棄，在全港「遍地開花」擺放逾30個街站。職工盟總幹事蒙兆達稱，警方以「會威脅到公共安全同公眾秩序」為由拒批五一大遊行，他深感遺憾，感嘆限聚令儼然成為政權禁言及剝奪巿民遊行集會權利的工具，且「好使好用」，質疑政府想要「永續限聚令」。

今年五一，職工盟今年未有如過往，以帶勞工色彩的字眼作五一的口號，反而以「亂世掙扎，負重前行」為街站主題，成員亦穿上寫着「第一排」的T裇擺街站。職工盟執委鄧建華指，在大眾認知中，他們未必是走到最前的「第一排」團體，但隨着走得更前的成員及團體相繼入獄、流亡，他們只能硬着頭皮走到最前，帶着覺悟與一眾港人同行。

鄧又以電影《一代宗師》的台詞寄語港人，指「有燈，就有人」，在香港步入只剩下謊言的新秩序之際，「好多個我哋不想回憶，未敢忘記嘅日子」將被抹去，指選擇掙扎、不去放棄，是留下的人「當守的道，必修的行」。

街站中派發印有「Never Surrender（永不投降）」、「揸緊宗旨，千祈唔好慣」字樣的透明卡片，同時展示「我真係好X憎而家嘅香港，不如一齊留低，重新嚟過」的海報，以及過往抗爭及遊行的照片。活動開始前約5至10分鐘，已有約7名警員上前，抄下街站負責人、職工盟暫代主席黃迺元的個人資料；警員並準備好攝錄器材，錄下擺街站的過程。

指人民仍要被看見 冀港人不被恐懼支配

支聯會副主席鄒幸彤指，在專制極權下，如何回應陷獄、流亡抗爭者的苦難，成為了港人繼續前行的動力。她以每年六四集會為例，指燭光守護了30多年的記憶，阻止政權為六四事件「洗白」，成為「（政權）搣唔甩嘅包袱」。她鼓勵港人，指打壓、犠牲並非終結，而是反抗的開始：「坐監唔係結局，送完頭唔係完結」，希望港人不被恐懼所支配，將抗爭者的犠牲轉化為前行動力。

鄒指，運動唯一的希望是團結，所謂的行動不是與其他同受極權壓迫的人民「圍爐取暖」，直言「唔會因為一張（攞住文宣打卡嘅）相，個政權突然會冧」，但人民仍要被看見：「畀其他人睇到，行出嚟係有可能㗎喎。」

職工盟總幹事蒙兆達指，在現今社會，大家總會問，政府是否理會自己的表達、行動是否有效，但他希望巿民不要因為有影響力才發聲，直指「你（政權）有你嘅紅線，我都有我嘅底線」，在暴政之下，希望大家「揸宗旨、抗暴政」。

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