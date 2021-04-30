【本報訊】教育局去年先後以「教材涉煽動港獨」及教學嚴重失誤為由，分別取消兩名小學教師資格。當局再披露處分數字，今年初至今再有兩名教師因為涉及「社會動亂」而遭取消教師註冊。據悉，其中一人為龍翔官立中學通識科前教師，指控是「挑起學生對國家、中國人民的反感」，另外一人則因遭法庭定罪而被釘牌。

另一人被定罪同遭釘牌

教育局向立法會教育事務委員會提交有關教師專業操守的文件，交代本年初至今就教師違法及專業失德個案所採取的懲處，三名教師遭取消教師註冊，其中兩人被當局定性為與「社會動亂」有關，該兩個個案其中一人已被法庭定罪。另外，當局亦分別向17名被定性為與「社會動亂」的投訴個案發譴責信，並向28人及12人發警告信和勸喻信。

文件列出涉嫌達反教師專業操守的事例及當局的跟進行動，當中包括去年遭釘牌的九龍塘宣道小學教師，以及兼教常識科的嗇色園主辦可立小學英文科前教師。

龍翔官立中學一名通識科教師已遭釘牌，當局在文件中不點名交代理據，指他在教學上「持續採用大量、單一角度和偏頗立場的材料」，內容欠缺理據或與事實不符，「挑起學生對國家、中國人民的反感」，打擊學生的國民身份認同。

教育局又稱，在初步成立的投訴個案當中，有17宗正等待或考慮有關教師的回應；另外有十宗個案則尚在調查當中，包括八宗涉及司法程序，當局將待有關程序完結後審視其教師註冊。

其餘被懲處的教師，罪狀包括在課堂中播放「帶有強烈政治訊息歌曲」、因政治取向在教材中「包含諷刺某些人和事的材料」、在社交平台「把人說成是動物」鄙視個別群體，以至在與學生拍照時做出「帶有強烈政治訊息的不恰當手勢」的教師，他們分別被教育局發出譴責、警告或勸喻信。

在播歌的個案中，雖然有關教師表示重點在其音樂面非歌詞，但教育局認為該曲「不是唯一能闡釋有關課題的材料」，教師不應使用帶有政治訴求，甚至「帶有反政府或港獨色彩」的歌曲作為教材，亦不應容讓學生在課堂播放該曲，而且「有責任糾正學生的想法和做法」。

教協表示，一直有協助被取消教師註冊的龍翔官中教師，並引述該名老師不同意教育局的指控，已撰寫詳盡回應。該教師現時仍未收到教育局正式信函通知被取消註冊，未能完全掌握教育局的理據或作進一步評論。