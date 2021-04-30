【本報訊】由於連續有兩名確診外傭帶傳染性高的變種病毒，當局宣佈將外傭列為高風險群組，並實施一系列強制措施，包括要求全港37萬外傭在八天內接受檢測，日後亦須持續定期檢測；而約滿後要續約或轉換僱主的外傭，申請簽證將規定必須完成接種兩劑疫苗，預計每日有500名外傭被迫打疫苗。

食物及衞生局長陳肇始昨表示，當局對再有菲傭感染變種病毒十分憂慮，因源頭不明，假日又曾與其他外傭聚會，變種病毒傳染性較高，「隨時會引發新一波疫情，規模可以比之前幾波大」。當局決定要求全港所有外傭5月9日前強制檢測，已接種兩劑疫苗超過14日的外傭可獲豁免，昨日接受了檢測者亦毋須再驗。

料平均每日500外傭打針

陳肇始呼籲有檢測結果前，外傭應避免聚會及分享食物。勞工及福利局長羅致光補充，過去有為外傭提供免費檢測，但參與率不高，當局計劃強制全港外傭須持續定期接受檢測，詳情稍後公佈。勞工處亦將聯合其他部門採取執法行動，到外傭聚集地點抽查，要求外傭出示手機上的檢測證明。至於為何未有要求外傭僱主檢測，他表示，全港外傭僱主家庭人數逾一百萬，要全部檢測具挑戰性。

羅致光稱，現時平均每日約有500多名外傭約滿，當局計劃要求外傭約滿後要續約或轉換僱主的外傭，申請簽證時新增附加條件，規定必須完成接種兩劑疫苗，勞工處及入境處稍後將公佈細節。至於新獲聘來港外傭，他指出，要求外傭接種疫苗後才來港有困難，不少國家如菲律賓疫苗根本供不應求，由本港越洋運輸疫苗供外傭接種亦不可行。

今次措施會否成為政府強制個別行業僱員注射疫苗的先例？羅致光回應稱，外傭的情況與香港居民實際情況不同，目前難以估計全球疫情何時減退，強制外僱打疫苗在防疫上有必要。

為應付外傭檢測需求，當局將在四個外傭聚集點設免費檢測站，部份社區檢測中心未來兩天延長服務至晚上10時。當局呼籲外傭上網預約，避免集中在假日往檢測，以免大排長龍引起混亂。

團體轟政府離地時間倉促

香港亞洲家務工工會聯會主席阿釘批評政府離地，推出新措施前完全未有與業界討論，要全港近40萬名外傭八日內完成檢測根本不可能，外傭在周一至周六亦要工作，只有周日的假期有時間做檢測，「我哋打緊工㗎喎，要睇住細路、煮飯，僱主都未必畀我哋去」，相信周日的檢測中心將會變得人潮湧湧，或要輪候很長時間。

香港人力資源仲介協會主席廖翠蘭亦指出，政府只給予八日時間讓全港外傭做檢測是過於倉促，「我唔明點解係得八日，唔係十日？唔係兩個星期？」她昨日已即時上網替外傭預約做檢測，惟發現預約網頁已「死機」。對於政府增設流動檢測站，她認為同樣於事無補，「你咁樣聚埋晒一齊咪仲危險」。

在錄得首宗本地感染變種病毒個案的東涌，居於東堤灣畔第九座的外傭Bona表示，不同意政府稱外傭為高風險群組，「我們遵守所有規則，在假日聚會時亦有戴上口罩、消毒和遵守社交距離規定，我們十分乾淨」。

東涌居民鄭先生則認為，雖接種疫苗不是壞事，但認為強制接種則未免過份，「政府叫佢哋打都係為佢哋好，但好似太強迫」。他的外傭亦需於數月後續約，他不會強迫她注射，「咁都要睇佢意願嘅，如果佢寧願唔做都唔打嘅話，我都冇辦法」。