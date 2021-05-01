五一勞動節，原本是屬於打工仔女的大日子，每年均有勞工團體在勞動節以示威形式，爭取勞工權益。惟在疫情下，警方頻頻以限聚為由打壓不同遊行，社民連與工黨今年與去年一樣，4人一組前往政總遊行，提出勞工及爭取普選等訴求。

社民連及工黨以「失業貧窮，天理不容；失業援助，刻不容緩」為口號舉行五一遊行，遊行間高叫標準工時、提升最低工資和設立全民退休保障等與勞工權益相關的訴求，也有提及「立即實行真普選」、拒絕小圈子選舉。兩黨在聲明斥政府的保就業計劃、防疫抗疫基金等無法幫助基層巿民。

聲明表示，現時每小時的最低工資連茶餐廳午餐亦未必能負擔，卻遭凍薪，讓基層巿民根本無法維持生活；取消強積金對沖、立法保障集體談判權等勞工政策一直被拖延，從未訂立之際，加上疫情夾擊，慘令打工仔女淪為「二等公民」。

麥德正批羅致光涼薄

社民連主席黃浩銘指，今年五一遊行，李卓人及長毛都因身陷囹圄而不能參與，但其餘在牆外的人依舊堅持主張來到遊行：「因為個政府一直以來都無做過佢應該做嘅嘢」，並特意為獄中的兩人獻唱《國際歌》第一節。他斥責「（議會內）全部都係忠誠嘅廢物，淨係識得攬住班共產黨同有錢佬擦鞋」，即使現時立法會只有建制派議員在行政主導，甚至「行政霸道」的情況下，失去泛民議員的「阻礙」，保障勞工權益的政策想要通過仍是遙遙無期。

工黨副主席麥德正狠批羅致光昨日指「（外傭）你唔打（疫苗）可以去其他國家工作」的說法涼薄，勸巿民在現實環境如此惡劣的情況下「揸緊宗旨（中指）」。人稱阿牛的曾健成，亦怒轟政府推出的疫巿措施完全無法幫助巿民，只讓大財團受惠，直言巿民「得條毛」，怒斥政府「相當涼薄」。

警備紫旗 臨開始前增援

活動開始前10分鐘，已有約10名警員戒備，其中一名警員更配備警告違《國安法》的紫旗。活動開始前幾分鐘，再有增援的警員到場，其中有警員拿着疑似放着大量違反599G限聚令警告書的膠袋。

警方近日對於限聚令有新執法標準，指因共同目的聚集，同屬違法，社民連及工黨因而較原先出發時間遲15分鐘才出發，待婦女勞工協會先行遊行到政總。警方在婦女勞工協會在政總外請願時，拉起橙帶阻隔社民連一行四人，阿牛向警員表示「唔使咁肉酸啦，咁都拉條橙帶」。

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