本地第四波疫情或接近尾聲，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

第四波疫情雖然受控，不過疑似的第五波可能正在蘊釀。本港昨日（4月30日）新增4宗確診，當中2宗屬本地個案，其中一宗更是源頭不明。患者為一位39歲的菲律賓女傭，患者被驗出帶有N501Y及E484K的變異病毒株，而由外傭照顧的一名10個月大女嬰亦確診，並同樣驗出帶有兩種變異病毒，成為本港首宗社區感染的變異病毒病例。

因應出現社區感染的變異病毒病例，政府日前圍封菲傭僱主居住的東涌映灣園悅濤軒第11座強制檢測，未發現新個案。而政府昨日亦宣佈，因應接連有外傭確診變異病毒，要求全港37萬名外傭要在5月9日前完成強制檢測，並要求新簽的外傭合約都必須加入接種疫苗。

尼泊爾航班5.1起禁飛香港

政府將由5月1日凌晨零時起禁止所有從尼泊爾來港的民航客機着陸香港。政府亦指，將會延續禁止所有從印度、巴基斯坦及菲律賓來港的民航客機着陸香港的措施，尼泊爾亦會自同日起與上述三個地區同樣被列為《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）下的極高風險指明地區，曾在該些地區逗留的人士會被限制登機來港。

26處所要強檢

政府深夜公佈，將26個指明處所及外傭納入強制檢測，當中包括涉及早前社區變種病毒的個案處所需要二次或三次檢測，如西營盤華美達酒店、灣仔入境事務大樓、半山堅尼地道 8 號 Kennedy Terrace 等，需要二次檢測；海港城等則需要三次檢測。

全港外傭則須於5月9日或之前檢測，若在4月30日已檢測則毋須重新檢測。

另有11間學校爆發上呼吸道感染個案而要強檢，任何人於在4月17至30日曾身處有關學校超過兩小時，均須於5月3日或之前檢測。

4.30強制檢測名單

二次檢測

●西營盤華美達海景酒店（3月27日至4月23日曾身處人士）

●中環皇后大道中 33-33A 號及昭隆街 6-16 號萬邦行（4月19日曾身處人士）

●灣仔告士打道 7 號入境事務大樓（4月19日曾身處人士）

●中環皇后大道中 176A-176F 號及威靈頓街 129-133 號錦安大廈（4月19日曾身處人士）

●半山堅尼地道 8 號 Kennedy Terrace（4月17日至4月24日曾身處人士）

*須於5月3日或之前檢測

三次檢測

●油尖旺彌敦道 82-84 號尖沙咀滙豐大廈地庫、地下、1 樓、2 樓及 4 樓滙豐銀行或彌 敦道 66-70 號金冠大廈地庫、地下 B1 號鋪及中層渣打銀行（4月9日曾身處人士）

●油尖旺柯士甸道 45-53 號地庫惠康或廣東道 3-27 號海港城（4月11日曾身處人士）

●長洲北社海傍路 13B 號地鋪恒樂海鮮菜館（4月14日曾身處人士）

●中環 5 號碼頭或新界長洲渡輪碼頭（4月14日曾身處人士）

●曾乘搭任何由新渡輪服務有限公 司營運往來中環及長洲航線的渡輪的人士（4月14日曾身處人士）

●油尖旺柯士甸路 23 號華美達華麗酒店（4月9日至4月17日曾身處人士）

●中環雲咸街 60 號中央廣場（3月29日至4月18日曾身處人士）

*須於5月3日或之前檢測

其他

●全港外傭

學校

●九龍灣啓仁街 6 號聖公會九龍灣基樂小學

●中西區薄扶林道 69A 聖安多尼學校

●中西區堅道 34 號嘉諾撒聖心學校私立部

●上水彩園邨東華三院馬錦燦紀念小學

●上水天平路 51 號上水惠州公立學校

●深水埗順寧道 16 號樂年花園第 7 座地下雅各中英文幼稚 園（深水埗校）/雅各幼兒園（順寧道）

●荃灣荃景圍 76-84 號荃景花園 11-12 座地下心怡天地國際 幼兒園暨幼稚園(荃景)

●馬鞍山錦英苑香港中文大學校友會聯會張煊昌幼稚園

●九龍界限街 104 及 104A 號地下至 2 樓聖羅撒幼稚園

●彩虹彩雲邨甘霖樓地下天主教甘霖幼稚園

●美孚新邨第 8 期 138 號鋪地利亞英文小學暨幼稚園(美孚幼稚園)

5.10恢復安老院及殘疾人士院舍有限度探訪

社署今日（30日）宣佈，安老院及殘疾人士院舍可於5月10日（周一）開始實施有限度探訪安排，訪客（公務探訪者除外）在探訪前應先跟院舍預約，已接種兩劑疫苗，並於探訪前滿14天的訪客（須出示有關接種紀錄），須提供探訪前72小時內的病毒檢測報告並為陰性，或提供探訪前24小時內進行的檢測陰性結果。

訪客需自行購買政府指定的其中一種抗原快速測試產品及在家預先完成測試，並攜帶能同時顯示陰性測試結果、測試者（即訪客）樣貌、日期及時間的照片，以及已使用的抗原快速測試的產品說明書及包裝盒予院舍職員查閱。

至於沒有接種疫苗，或只接種一劑疫苗、或已接種兩劑疫苗但探訪前未滿14天的訪客，則須提供探訪前72小時內的檢測陰性結果證明。

如沒有接種疫苗、或未完成接種兩劑疫苗，或未持有探訪前72小時內的檢測陰性結果證明者（公務探訪者除外），如因體恤原因需到院舍進行緊急探訪，必須於完成探訪後兩天內向院舍補交陰性結果檢測證明。

另新措施除限制訪客數目，限制同一時段每名院友的訪客數目至每次最多1人（公務除外）。

政府指定的抗原快速測試產品包括1.妥析COVID-19快速抗原檢測試劑盒（相達生物科技）；2.SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal（羅氏診斷（香港）有限公司）；3.Panbio COVID-19 Ag Rapid Test Device（美國雅培）。

受禁飛令影響 僱主可延現任外傭合約3個月

當局4月20日起禁止從印度、巴基斯坦及菲律賓出發的民航客機抵港14天，原定在這段期間抵港的外傭須押後行程。勞工及福利局翌日（21日）在社交網站表示，自去年12月底起，新聘外傭所獲發工作簽證的有效期，已由以往的3個月改為6個月，故絕大部分外傭的簽證在14日後應仍屬有效。當局續指，如外傭未能及時來港而僱主現時已聘有外傭，僱主可按政府早前宣佈的彈性安排，延長現任外傭的合約有效期限最多3個月。

勞福局又指，如僱主直接於「指定檢疫酒店計劃」的酒店預訂了房間讓外傭接受檢疫，而外傭受政府政策影響而未能來港，按照酒店與政府簽訂的合約條款，酒店須向外傭僱主退回相關款項，僱主可與酒店直接商討退款事宜。

免費強檢重開場所職員

因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府免費讓市民到合計20間社區檢測中心檢測，亦在各區增設流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

考慮到近日有多個指明地方被納入強制檢測公告，政府將就4月29日的強制檢測公告，曾於指定期間身處該公告內所列14個指明地方的受檢人士的檢測期限會延長一天，由原定的5月1日延至2日，以便利市民進行強制檢測。位於東涌東薈城及富東邨的採樣站會分別延長服務日期至5月2日（星期日）及4日（星期二）。位於深水埗楓樹街遊樂場的採樣站會延長服務日期至5月9日（星期日）。位於黃大仙廣場及沙田大會堂廣場的採樣站均會延長服務日期至5月16日（星期日）。

政府於5月1日亦會重開／增設4個流動採樣站，為須進行第三次檢測的人士提供服務；勞工處與食物及衞生局於5月1日及2日亦會在外傭經常聚集的4個地點設立流動採樣站，為外傭提供免費檢測服務。另政府於5月1日會在10個地方增設流動採樣站，為須進行強制檢測的人士（包括外傭）提供服務。

所有市民

●中環愛丁堡廣場（至5月16日）

●黃大仙廣場（至5月16日）

●佐敦九龍佐治五世紀念公園7人足球場（至5月3日）

●旺角麥花臣遊樂場（至5月3日）

●尖東加連威老道100號（至5月3日）

●尖沙嘴漢口中心外（至5月3日）

●荃灣沙咀道遊樂場（至5月16日）

●元朗安興遊樂場（至5月10日）

●天水圍天瑞體育館（至5月10日）

●屯門建生社區會堂（至5月10日）

●大埔社區中心籃球場（至5月14日）

●東涌北公園7人硬地足球場（至5月14日）

供重開場所之強檢職員，包括外傭

●中環5號碼頭外（至5月2日）

●堅彌地城遊樂場（科士街與士美菲路交界）（至5月9日）

●告士打道花園（入境事務大樓外）（至5月2日）

●鰂魚涌基利路1號 鰂魚涌社區會堂停車場（至5月9日）

●小西灣道 15 號小西灣綜合大樓地 下小西灣社區會堂（至5月9日）

●觀塘翠屏道 6 號觀塘遊樂場（至5月9日）

●深水埗楓樹街遊樂場（至5月9日）

●長沙灣麗閣邨麗閣社區會堂（至5月9日）

●旺角上海街 557 號（朗豪坊對面）（至5月9日）

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至5月3日）（不包括外傭）

●葵涌運動場（興盛路 93 號毗鄰葵青劇院）（至5月9日）

●沙田大會堂廣場（至5月16日）

●將軍澳香港單車館公園露天劇場（至5月9日）

●寶琳貿泰路花園（至5月9日）

●東涌富東邨富東廣場地下對出空地（至5月4日）

●長洲醫院路 3 號長洲體育館 （毗鄰長洲醫院）（至5月3日）

供該區須強檢人士或職員

●東涌東薈城露天廣場（至5月2日）

供外傭

●中環遮打道行人專用區（近巴士站）（至5月2日）

●銅鑼灣維多利亞公園興發街入口（近港鐵天后站A2出口）（至5月2日）

●荔枝角公園入口（近港鐵美孚站D出口）（至5月2日）

●荃灣公園入口（近港鐵荃灣西站D出口）（至5月2日）

5.1流動採樣站

●堅彌地城遊樂場

●添馬公園

●鰂魚涌社區會堂停車場

●小西灣社區會堂

●觀塘遊樂場

●旺角上海街557號（朗豪坊對面）

●長沙灣麗閣社區會堂

●葵涌運動場

●將軍澳香港單車館公園露天廣場

●寶琳貿泰路花園

5.1起強制食肆每小時至少換氣6次

尖沙嘴K11 MUSEA名潮食館爆疫，被揭店內疑因通風不足或新舊餐具交叉感染肇禍。政府下令全港堂食餐廳5月1日起加強通風，安裝空氣淨化設備等，以達至每小時至少換氣6次的新規定，違者同樣被罰停晚市堂食及收緊至2人一枱。

第三輪檢疫酒店名單減至30間

政府公佈第三輪指定檢疫酒店的名單，新一輪酒店共30間，較第二輪有36間酒店減少6間，提供房間約8,300間，減少1,700間房。合約期由4月21日起至6月19日。第三輪檢疫酒店當中29間亦屬第二輪指定酒店，新加入的有一間；有8間位於中西區，灣仔和九龍城區各有5間。

政府表示，3月4日發信邀請約2,000間持有效酒店或旅館牌照的酒店申請為第三輪指定檢疫酒店，共收到70間的申請。經評估後揀選了30間作為第三輪指定檢疫酒店，供從中國以外地區抵港人士選擇入住。

本港疫情

●確診（截至4月30日14:30）

11,774宗（12日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似個案

●死亡個案

209宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多11人出院（第11593、11609、11639、11658、11676、11679、11696、11716、11717、11724、11733、11763號個案），共11,416人（包括確診及疑似患者）

●住院個案

115名確診者仍留醫；3人危殆（第6794、8078、9907號個案）、2人嚴重（第10358、11654號個案），其餘110人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●小巴路綫76（車牌LL3420）／3月31日至4月4日、4月7日至11日、4月14日／第11624號個案

●的士VD5224／4月14日／第11654號個案

●的士LA8242／4月15日／第11654號個案

兩岸疫情 （截至4月30日15:30）

兩岸疫情最新數字：大陸4月29日新增13宗確診個案，全屬境外輸入病例，分別為上海7宗，廣東2宗，山西1宗，江蘇1宗，福建1宗，海南1宗，累計確診病例90,655宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診1,135宗，死亡個案12宗。

外國疫情（截至5月1日07:45）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數突破1.5億、死亡人數超過317萬。疫情最嚴重的美國，累計確診突破3,234萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過57.5萬。印度確診人數超過1,876萬，死亡人數超過20.8萬。巴西確診人數超過1,465萬，死亡人數逾40.3萬。

法國確診突破567萬。俄羅斯、土耳其、英國、意大利確診則突破400萬。西班牙、德國確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有阿根廷、哥倫比亞、波蘭、伊朗、墨西哥、烏克蘭。秘魯、印尼、捷克、南非、荷蘭、加拿大、智利、羅馬尼亞、伊拉克、菲律賓等10國確診宗數均超越100萬大關。

●白宮疫情統籌專員齊安茲（Jeff Zients）周五說，美國已有1億人完成接種疫苗。美國分發了2.37億劑疫苗，全國55%成年人接種至少一劑。美國的疫苗接種計劃去年12月展開，開始時接種率不穩定，到春季時才迅速提升，4月初達致高峯，現在又逐漸慢下來，因為想接種的人大多已注射了疫苗。

衞生團體現嘗試協助行動不便或仍對疫苗有疑慮的人進行接種。根據一個慈善基金會的數據，共和黨支持者較不願意接種疫苗，29%表明永不會接種，相對民主黨支持者只有5%，獨立人士9%。

●世界衞生組織周五把Moderna疫苗列入緊急使用名單，讓不能自行評估疫苗有效性的國家，可盡快取得疫苗，並讓較貧窮國家可根據世衞「疫苗全球獲取機制」（COVAX）和其他國定捐贈取得該隻疫苗。

●加州迪士尼樂園在閉館一年後周五首次重開，遊客進園前要量度體溫、戴口罩及不准與米奇老鼠擁抱。根據疫情指引，這個號稱為「世上最快樂的地方」只開放予加州居民，入場人數限最高容量25%，以保持社交距離。所有2歲以上的遊客都要戴口罩，以往與迪士尼卡通人物擁抱的慣常場面，通通禁止。樂園亦會暫停大巡遊和晚上的煙花表演，以免人群聚集。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 32,341,678 (575,876)

印度 18,762,976 (208,330)

巴⻄ 14,659,011 (403,781)

法國 5,677,832 (104,675)

⼟⽿其 4,820,591 (40,131)

俄羅斯 4,750,755 (108,290)

英國 4,432,234 (127,775)

意⼤利 4,022,653 (120,807)

⻄班牙 3,524,077 (78,216)

德國 3,393,721 (82,948)

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