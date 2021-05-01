今年的勞動節，沒有五一大遊行，仍舊有限聚令，街頭的勞工街站卻缺少了過往勇於為工人發聲的吳敏兒、余慧明及李卓人。職工盟今日邀請3人的戰友，來到葵涌廣場外的街站，為「五一」的一連串街站活動作結。警方在活動期間雖未有干預，惟在活動尾聲時有至少5輛警車戒備，並在所有人發言完畢後，約20名警員上前抄下橙帶內4名街站成員的個人資料。

警3度到場 警告市民圍觀亦違法

街站下午3時開始，其間警方3次來到現場，約4時第一次來到為負責人登記資料。街站成員稱，警方當時僅為「提醒」，其後又以噪音為由再次警告他們。第3次到場即抄下4名街站成員的個人資料，並未即時作出票控，但表示會再作觀察，稱有可能會票控。

警方於記者會期間雖未有任何動作，僅在接近尾聲時安排至少20名警員在一旁戒備，惟記者會一結束後，隨即拉起橙帶，並以揚聲器不停作廣播，指工會成員違反《預防及控制疾病條例》，但當時未有明言為其中哪一條條例。

警方拉起橙帶後，仍多番要求記者再度退後，指「畀4啲空間我同事執法好無？」又警告圍觀巿民散開，指他們亦有機會干犯有關條例。警方約10分鐘後收起橙帶，但進行錄影的警員則未有停止攝錄。

醫管局員工陣線副主席陳國誠指，作為醫護工會的一員，他不認為限聚令有任何的公共衞生根據，而是出於政治動機；又指對於警方以限聚令阻礙街站進行並不意外：「我哋搞嘅街站，可能唔合乎所謂政權嘅心意，佢哋就去用呢個限聚令，去阻我哋呢個街站嘅舉行。」

「香港人先至係香港嘅主人」

陳國誠受訪時表示，希望大家在政權不斷剝奪港人尊嚴及自由時，拒絕沉默，堅守專業，指「一個城巿嘅離去，從來都因為大眾嘅捨棄；一個城巿嘅死亡，從來都因為大眾嘅冷漠。」他又以余慧明到警署報道前的話勉勵港人，「與其悲觀咁樣去過，倒不如笑着迎接未知，如果不幸短期內無法同大家再會面， 只想大家記住成立工會嘅初衷，繼續堅持自己想做的事就對了。」

陳指，大家都是「專制取代專業，謊言取代真相」的年代的見證者，人人都有拒絕沉默，堅持專業的責任。在說畢「香港人，先至係香港嘅主人」一番話後，在場的巿民報以熱烈的掌聲。

「挫折係短暫嘅，只要我哋肯堅持」

港龍航空公司空勤人員協會主席Jo大讚吳敏兒是「好好，而且好有能力」的人，指當初她被質疑為政棍時，讓她相當傷心及擔憂。她形容，去年出席職工盟會員大會的經歷彷如上教會，「（係）一班無權無勢嘅人，想盡辦法令呢個世界更美好。」

她的兩名兒子，名為Hope及Peace，她指希望將背後意義送給身陷牢獄、仍記掛一眾航空服務員的吳敏兒，告訴她並不孤單。她寄語港人，「挫折係短暫嘅，只要我哋肯堅持，最終大結局嘅時候，一定會水落石出。」

「放棄只需一秒 堅持卻要一世」

香港空勤人員總工會主席Erica 哽咽稱，「我唔敢講Carol（吳敏兒）係我嘅戰友」，指她為工運實在付出太多。吳敏兒入警署報到前，寄語她們「放棄只需一秒鐘，堅持卻需要一世」，她激動稱：「香港政府可以打壓我哋好多嘢，打壓我哋遊行、打壓我哋擺街站，但佢永遠打壓唔到我哋嘅思想⋯⋯我每一晚都問自己60次，係咪繼續堅持落下，係我臨瞓着、合埋嗰刻，我仲堅持緊呀，你哋有冇堅持到呀！」

在勞工節的特別日子，吳敏兒希望透過她，向一眾在牆外沮喪又無力的港人傳話：「喺黑暗之中，每個人就係嗰點光，有燈就有人，有人，即係有燈。」

李卓人身陷囹圄仍想為五一做啲嘢

李卓人的太太，人稱娥姐的鄧燕娥，昨日去荔枝角探監，指李卓人非常想念勞動節的日子，覆述他昨日向她表示「我已經寫咗五一嘅宣言喇」，指李身陷囹圄仍在獄中想像今日牆外的情況，「好想為今日（五一）做啲嘢」。

她今日亦有派發傳單，指大家可能認為接過傳單是很小的事，但讓她感到異常鼓舞及快樂：「大家都無忘記阿人，令大家都覺得，阿人所做嘅嘢，佢哋依然記得，依然係支持嘅。」她透露，李卓人在獄中心境平靜，每天都在學習點樣適應新嘅生活，只是異常記掛家人、職工盟、支聯會及工黨，又指有人寄瑜珈書藉給他，叫他「搞好個身體」。

她又希望，大家為了牆內的抗爭者不要放棄，指「我哋無理由唔會戰勝一切嘅，希望大家與我哋同行。」

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