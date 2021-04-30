【本報訊】政府前日推出疫苗氣泡，隨即錄得首宗本地源頭不明變種病毒個案，恐引發新一波疫潮。對於會否影響疫苗氣泡推行，食衞局長陳肇始表示，現時有嚴謹政策防止病毒傳播，會視乎疫苗氣泡實戰情況，與業界保持溝通。有政黨批評當局在制訂措施時竟未有考慮如何應對變種病毒，促請政府暫停疫苗氣泡。

袁海文促暫停推行

陳肇始昨在記者會指，疫苗氣泡為政府推出的抗疫新路向，目的是希望市民生活回復正常，且具有針對性、安全，逐步、有序地放寬防疫措施。她強調，本港在外防輸入方面正實施嚴厲措施，而本地個案則使用強制檢測、快速追蹤緊密接觸者等手段減低傳播風險，一切同步進行，又指政府明白措施起初實行需要時間適應期間，食環署一直與業界聯絡，了解未能遇見的問題及操作困難。

民主黨醫療政策發言人袁海文則感詫異，認為政府推行疫苗氣泡未考慮一旦有變種病毒傳入社區的應變對策，「無論係英國定南非（變種病毒），都已經存在數以月計長時間；英國傳染力高，南非就對疫苗功效大打折扣，但竟然機制下冇考慮點處理」。現時本港面對變種病毒入侵危機，他要求政府加緊防止變種病毒株擴散，暫停疫苗氣泡。

疫苗氣泡前日起生效，但措施設多項條件，安排複雜。天主教香港教區昨發通告宣佈，由於宗教場所放寬措施僅適用於16歲或以上、並已接種第一劑疫苗人士，因所涉程序累贅，對信友、聖堂和彌撤中心造成不便，宗座署理湯漢樞機決定教區維持舊有防疫安排，即放棄落實新放寬措施。