港大昨日（4月30日）稱為釐清大學和學生會之間的法律責任，決定停止代學生會收取會費及提供財務管理服務，並會收回學生會大樓等設施的管理權。由學生會管理、悼念「六四」死難者的「國殤之柱」，會否被港大收回成未知之數。

支聯會明天將一如既往，到港大洗刷「國殤之柱」和燃點燭光，悼念六四事件32周年。《蘋果》今到「國殤之柱」視察，柱前放有去年8月港大學生會在警方大舉拘捕壹傳媒創辦人黎智英3父子、多名壹傳媒高層，以及周庭等社運人士後，在《蘋果日報》刊登的頭版廣告，寄語港人切勿氣餒，繼續爭取民主自由，相信黑暗終會成為過去。報章雖已發黃，惟「致香港人：願我們以生命回報自由」仍清晰可見。

支聯會5.16「毋忘六四」長跑

支聯會亦計劃本月16日舉行「毋忘六四」長跑。但今早約11時許，有近20名身穿黑色「香港加油」上衣的跑友特意跑到「國殤之柱」，並舉起「五一」手勢合照，有人帶同印有「People will never forget 35th May（人民不會忘記5月35日）」和天安門圖案的T恤，稱是來紀念六四事件。

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