香港大學微生物學系講座教授袁國勇向《蘋果》表示，根據港大的基因排序分析，證實本港首宗社區感染源頭不明變種病毒、居於東涌的39歲菲傭，其基因排序與首宗流入社區的變種病毒個案、29歲印裔男子，兩人的基因排序是一樣，均屬於南非變種病毒B.1.351。

袁國勇表示，顯示社區已經有一種新的病毒株正傳播，並非之前第四波傳播的尼泊爾病毒株，「你唔知佢傳播咗幾多，但一定要假設傳播得唔少，因為南非變種傳染性較高，一定要好緊張做嘢」。

屬新病毒 非第四波的尼泊爾病毒株

袁國勇表示，港大基因排序檢測證實，東涌39歲菲傭（第11773號個案）與居於佐敦伯嘉士街印裔男（第11643號個案）的基因排序是一樣，均屬於南非變種病毒B.1.351；事件也顯示社區已出現一種新的變種病毒株，而非第四波流行的尼泊爾病毒株，而南非變種病毒可能傳染性更高。

衞生防護中心昨日仍表示，未發現居於東涌的菲傭與之前三宗流入社區的變種病毒個案，流行病學上有直接關連。根據資料，該菲傭與印裔男所到的地方應沒有重疊，如該菲傭主要到位於青衣聖多默宗徒堂參與崇拜及唱詩歌、文東路公園、東涌東薈城和映灣園超市Fusion購物；而該印裔男主要到尖沙嘴、佐敦及長洲等。

該印裔男確診後，防護中心已大規模強制檢疫及檢測，但除該印裔男的女友外，未有發現其他有關連的確診個案，也未有發現該印裔男其他密切接觸者確診。

邊境控制酒店隔離疑有漏洞 或採樣測試假陰性

為何兩者感染病毒的基因排序會一樣？袁國勇解釋，顯示邊境控制或酒店隔離措施有漏洞，或於採樣或測試時有假陰性，導致南非變種病毒流入社區。他解釋，可能印裔男來港時，與他同機另外有人已感染，但可能採樣不好，檢測呈假陰性而走漏入社區。現時需為所有最近曾入住檢疫酒店的人，特別是最近曾入住華美達酒店的人做血清測試。若發現有人抗體呈陽性但之前沒檢測到，即可能有假陰性走漏個案，「再問佢去過邊，可能行蹤同菲傭有關，咁先知整個傳播鏈同防疫漏洞，而家中間斷咗」。

袁國勇又指，另一可能性是該印裔男將變種病毒帶入社區，但當時其密切接觸者及接觸者已接受測試，結果呈陰性，「會唔會有檢測有假陰性呢」，故應一併為這批人做血清測試。若有人抗體呈陽性，即曾受感染，再追查其行蹤是否與菲傭有關。

應實地實檢外判化驗所 抽查檢測呈陰性個案

袁國勇稱，政府應有措施盡量減少出現假陽性或假陰性問題，包括實地審檢外判私營化驗所，及抽查檢測呈陰性個案，確保採樣及測試的準確性。政府昨日要求全港外傭於5月9日或之前強制檢測，但袁表示，要外傭大規模檢測，不能夠代替快速逐層追蹤，因這樣才能知道傳播鏈如何開始。

對於變種病毒在社區傳播情況，會否導致第五波？袁國勇表示：「你唔知佢傳播咗幾多，但一定要假設傳播得唔少，因為南非變種傳染性較高，一定要好緊張做嘢。」他認為政府要求病人入住的大廈居民強制檢疫等措施是適當。

理大教授：印裔男與東涌菲傭及女嬰有傳播關係

理工大學亦就有關個案進行病毒全基因排序，發現29歲印裔男子、東涌39歲菲傭及菲傭曾照顧的10個月大女嬰，3人的病毒基因100%相同，均屬於南非變種病毒B.1.351。

理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒指出，由基因排序結果幾乎可以斷定3人之間有傳播關係，病毒基因相似程度超過其他變種病毒個案，但由於病毒經過多次傳播都不一定有突變，無法肯定29歲印裔男子與東涌39歲菲傭之間涉及多少代傳播。

蕭指，至於另一懷疑流入社區的變種病毒個案、居於半山堅尼地道8號的38歲菲傭（第11550號個案），雖然同樣屬於南非變種病毒B.1.351，但病毒基因與其他3人相差較大，估計不涉及傳播關係，相信不是29歲印裔男子的感染源頭。

之前有專家指，該菲傭可能入住西營盤華美達酒店時，被鄰房同樣帶變種病毒的住客，透過短距離空氣傳播而感染。蕭傑恒表示，從基因排序顯示，該菲傭感染南非變種病毒，但鄰房兩名住客感染英國變種病毒，故相信並非互相傳染。

蕭指，菲傭入院時的Ct值較高，而且體內已產生抗體，相信當時已感染一段時間，有機會來港前已經染病，但未在檢測中被發現。

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