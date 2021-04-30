【本報訊】東涌映灣園一名39歲菲傭感染N501Y及E484K雙重變種病毒，並傳染給10個月大少主，政府將菲傭曾踏足過的五處地方列入強制檢測名單。昨天東涌及青衣多個檢測站大排長龍，輪候採樣需時三小時，市民怨聲載道，批評當局安排不當，有排隊人士難抵暴曬疑中暑暈倒。由於人潮不絕，當局下午在東薈城增設檢測站，但剛開放又大排長龍，至晚上8時截龍時間仍有過百人輪候。

染疫傭僱主任教學校停課

菲傭與僱主居於東涌映灣園第11座 ，同座大廈居民須撤離檢疫，至昨日已有逾950居民接受檢測，全部呈陰性。前晚起11座400多個住戶通宵開始撤離，安排往竹篙灣隔離營檢疫21天，昨晨仍有居民拖着行李離開，有第12座居民表示，與患者住的第11座共用大堂，擔心受感染。居住第7座的陳女士稱，「都驚㗎，小心啲，自己都打咗疫苗，冇乜嘢都留喺屋企。」

變種病毒來勢洶洶，區內人心惶惶，昨晨10時許東涌北公園的流動採樣站人頭湧湧，超過500人排隊，長龍排出公園外，部份非強檢地方的居民，為求安心也主動到場檢測。當時烈日當空，氣溫最高達31℃，排隊市民汗流如雨，部份人帶備雨傘及摺凳到來，一名女子批評當局安排不當，見到有市民等候期間懷疑中暑暈倒。

富東廣場的流動採樣站同樣打蛇餅，高峯期逾千人排隊，輪候時間長達三小時，有市民稱東涌要檢測的人多，但區內採樣站不足，現場所見人與人之間不足1.5米距離，擔心排隊人士中有隱形病者隨時染疫。為疏導人流，當局下午2時加開東薈城檢測站，另有居民竟到機場的檢測中心要求檢測，使中心檢測名額瞬即爆滿。

該菲傭女僱主任教東涌靈糧堂秀德小學4B班，學生及同事等均須檢疫。學校前日起全校停課，記者致電查詢，校方承認前日已全校停課，復課日期未定，學生前日起亦收到訊息，指下月面授課堂取消。

菲傭曾逗留過的東涌富東廣場、文東路公園、映灣坊Fusion、東薈城及青衣聖多默宗徒堂，均被政府列入強檢。菲傭曾到過的富東街巿一片冷清，人流疏落，菜檔員工估計生意大跌七成。

至於青衣天主教聖堂「聖多默宗徒堂」昨暫停開放大消毒，地下幼稚園停課一天，青衣市政大廈2樓的檢測中心昨晨亦見長長人龍。