【now人員索償案】【本報訊】now新聞台工程人員李小龍2014年採訪佔旺期間遭警員搶梯及暴力對待，事後入稟向警方索償。被指搶梯的警長昨繼續接受原告方盤問，他對當日爭執細節多次表示「唔確定」。法官李樹旭不滿警長看過庭上影片及相片後，仍未記起案發幾秒間發生的事，警告警長若不誠實作供，終會被發現，嚴斥他「不要侮辱我的智慧」及「不要令警隊蒙羞」。李官看片時見到警長曾大喊「X你老母，襲警」，問他警察是否有傳統或習慣在作出指控前先說粗口。

案件原定六天審期，早前律政司用上四天半盤問原告李小龍，李官遂將審期延至10天，惟昨已踏入審訊第14天。李官多次提醒與訟雙方問重點，指法庭不能無限期審訊，明言「唔打算審到聖誕」。

現為偵緝警長的潘景臨昨接受原告一方盤問。庭上圖片顯示，潘當時向前移動，但右手伸向後並握拳，原告質疑潘當時正在「搶梯」。潘解釋：「我隻手係向後伸，但我冇揸住堂梯。」

警先爆粗後指控 官問是否傳統

大律師續問，潘轉身面向李小龍後有否表明警員身份，潘答：「冇！唔確定。」他及後澄清是指「唔確定我有冇講過」，惟不同意原告指他當時並無表明身份。李官聞言反問：「如果你不確定，你怎能不同意？」潘即補充指當日他穿有警察字樣的背心及防暴頭盔。

當潘被問到曾否大聲喝李放下鋁梯及不要動時，潘再答「唔確定」。李官聞言直指聆訊已進入第14天、盤問潘的第三天，質問潘是否觀看多段影片及相片後，仍未能肯定案發幾秒間的事及說過的話。潘答：「無錯。」李官聞言無奈道：「唉，alright！」

李官續指，庭上播放的片段有聲音畫面，若潘選擇不誠實作供或說謊，終會被人發現，嚴斥他：「Don’t insult my intelligence.（不要侮辱我的智慧）」潘表示明白，並稱：「一直講緊我知嘅嘢，同正確嘅嘢。」李官再道：「Don’t bring shame to the police. （不要令警隊蒙羞）」潘則強調：「我唔會。」

片段所見潘曾指向李並大喊「X你老母，襲警」，李官問潘，警察是否有傳統或習慣在作出指控前先說粗口。潘否認，指當時事出突然，故衝口而出，惟他又否認當時衝動，形容只是震驚。聆訊下周一續。

案件編號：DCPI1635/19